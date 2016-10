Dreijährige fährt allein in S-Bahn davon

Von unserem Redaktionsmitglied

Simone Jakob

Meckesheim. "Die Kleine hat kurz Mama gerufen, dann sind die Türen zugegangen und die S-Bahn ist losgefahren", erinnert sich Eve Steidler an einen Tag in den Sommerferien. Mit ihren Freundinnen Antonia Unger und Jana Schneider wollte die 15-Jährige aus Sinsheim nach Heidelberg zum Shoppen fahren. Doch am Bahnhof in Meckesheim beobachteten die drei Zehntklässlerinnen, wie eine junge Mutter ihren Kinderwagen in die abfahrbereite Bahn schiebt, sich umdreht und auf ihren Mann wartet. Doch bevor der Vater des dreijährigen Mädchens den Zug erreicht, schließen sich die Türen und die Kleine fährt alleine davon. Die verzweifelten Eltern, die mit ihrem Kind ins Freibad nach Neckargemünd fahren wollten, bleiben auf dem Bahnsteig zurück. Eve, Jana und Antonia fackeln nicht lange, sie kümmern sich um das Kleinkind und alarmieren die Polizei.

Alles richtig gemacht

"Ihr habt die Situation sofort erkannt und Verantwortung übernommen. Kurz gesagt, ihr habt einfach alles richtig gemacht. Deshalb ist es uns wichtig, Danke zu sagen", betont der Geschäftsführer des Vereins Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar, Günther Bubenitschek. Im Meckesheimer Rathaus zeichnet er die drei jungen Frauen deshalb im Rahmen der Aktion "Beistehen statt Rumstehen" aus. Neben einer Urkunde dürfen sich die Sinsheimerinnen über Kinogutscheine freuen.

Eve, Jana und Antonia ist der Rummel beinahe ein bisschen unangenehm. "Das war doch selbstverständlich", sagt Antonia, die sich ihr Taschengeld ab und zu als Babysitter aufbessert. "Zuerst wussten wir gar nicht genau, was wir machen sollten. Die Mutter ist der Bahn hinterhergerannt und ein junger Mann hat versucht, die Tür zu öffnen, aber das funktionierte nicht", erinnert sich Jana. "Erstmal haben wir geschaut, ob am Kinderwagen ein Schild mit einer Handynummer ist, aber da war nichts", sagt sie. Schließlich alarmiert Jana die Polizei und Antonia nimmt das Mädchen auf den Arm: "Die Kleine war ganz ruhig und ich habe ihr immer wieder gesagt, dass wir gleich zu ihrer Mama fahren."

Zwei Stationen später steigen die Drei mit dem Kinderwagen aus und fahren mit der nächsten S-Bahn nach Meckesheim zurück. "Auf dem Bahnsteig stand schon die Polizei, der Vater ist uns entgegengerannt und die Mutter hat schrecklich geweint. Ich glaube, sie war echt froh, ihr Kind wieder in den Arm nehmen zu können", denkt Eve zurück.

"Die junge Familie stammt aus Albanien und lebt derzeit in einer Anschlussunterbringung hier in Meckesheim", erzählt Bürgermeister Maik Brandt. Sie wollen sich unbedingt selbst bei den jungen Retterinnen bedanken, deshalb notiert er sich die Telefonnummern der Mädchen. Da der Vater einen Deutschkurs und die Mutter eine Ausbildung in einem Pflegeheim absolviert, hätten sie nicht wie eigentlich geplant bei der Ehrung dabei sein können. "Die beiden sind froh, dass alles gut ausgegangen ist und sie ihre kleine Marisa so schnell wieder in die Arme schließen konnten", sagt Brandt. Als kleines Geschenk für Marisa wird er einen knallgelben Plüsch-"Polifanten" bei der Familie abliefern, den Bubenitschek als Andenken an das Abenteuer für sie mitgebracht hat.

"Ihr habt der Polizei wirklich viel Arbeit erspart, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Kind fehlt", lobt der Leiter des Polizeireviers Neckargemünd, Johannes Kolmer, den Einsatz der Realschülerinnen. Auch Thomas Löffler, Security-Manager bei der DB Regio Südwest, ist beeindruckt: "Normalerweise sind junge Mädels in der S-Bahn ja mit anderen Dingen beschäftigt, aber ihr habt mitgedacht", sagt er und überreicht dem Trio knallrote S-Bahn-Taschen und Baden-Württemberg-Tickets. "Das hätte es nicht gebraucht, wir haben gerne geholfen", sagt Antonia und lächelt.