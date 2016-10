Drittes Todesopfer geborgen

Ludwigshafen. Es dauert nicht lange. Nur knapp eineinhalb Stunden. Dann hieven die Polizeitaucher aus dem Becken des Landeshafens Nord der BASF per Kunststoff-Rettungsbrett etwas an Bord des kleinen Feuerwehrboots, das sofort eingehüllt, dann über die Spundwände an Land und in ein bereitstehendes Zelt gebracht wird. Es ist die Leiche eines Mannes - vermutlich die des Matrosen, der bei dem schweren Explosionsunglück am Montag von Bord eines Tankschiffs geschleudert und seither vermisst wurde.

"Leider müssen wir davon ausgehen, dass unsere Befürchtungen traurige Gewissheit werden und wir ein drittes Todesopfer zu beklagen haben", lässt BASF-Vorstandsmitglied Margret Suckale daraufhin mitteilen. Klar ist schon, dass es zwei Tote aus den Reihen der BASF-Werkfeuerwehr gibt, darunter der Einsatzleiter - auch wenn eine Leiche nicht endgültig identifiziert ist.

Das gilt ebenso für den Leichnam, der aus dem Hafen gezogen wird. "Die Identifizierung dauert an", so ein Polizeisprecher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal werde eine Obduktion durchgeführt, und mit deren Ergebnissen sei erst in einigen Tagen zu rechnen.

Umweltministerium: Keine Überschreitung der Grenzwerte "Die Messdaten zur Luftqualität in Ludwigshafen und in ganz Rheinland-Pfalz sind für alle Bürgerinnen und Bürger online zugänglich", sagt Umweltministerin Ulrike Höfken. Die Daten stehen unter www.luft-rlp.de. Das Landesamt für Umwelt misst mit dem "Zentralen Immissionsmessnetz - ZIMEN" kontinuierlich die Luftqualität im Land und ist in Ludwigshafen mit drei Messstationen vertreten: Ludwigshafen-Heinigstraße, Ludwigshafen-Oppau und Ludwigshafen-Mundenheim. Alle drei ZIMEN-Stationen in Ludwigshafen haben während des Brandes und nach Abklingen des Brandes auf dem BASF-Gelände keine Überschreitung der Luftgrenzwerte ermittelt. Auch die Messdaten der Stationen Speyer, Worms und Frankenthal zeigten keine Auffälligkeiten, ebenso die in Mannheim nicht. Auch die Überwachungsmaßnahmen der Rheingütestation Worms am Rhein hätten keine auffälligen Ergebnisse gezeigt. miro

Die Suche durch die Taucher ist gut vorbereitet. Bereits am Dienstag, als die eigentliche Unglücksstelle noch nicht betreten werden darf, suchen Beamte der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr das Hafenbecken mit einem Sonargerät ab. Ihr kleines Mehrzweckboot hat ein eigenes Echolot, kann die gesamte Wasserfläche abfahren und feststellen, ob es am Grund auf irgendwelche Erhebungen oder andere Auffälligkeiten stößt. Jeden Ort, an dem das Echolot ausschlägt, kennzeichnen sie mit Bojen.

Als am Mittwochfrüh klar ist, dass die Unglücksstelle freigegeben wird, weil keine Gefahr durch austretende Schadstoffe mehr droht, gibt es zunächst eine große Besprechung von Tauchern der Polizei sowie Experten der beiden Berufsfeuerwehren Ludwigshafen und Mannheim.

Verbeulte Rohrbrücken

Ausgemacht wird: Die Mannheimer halten sich auf ihrer Wache in Reserve, rücken bei einem eventuellen Alarm auch nach Ludwigshafen aus. Und im Landeshafen gehen zunächst die Polizeitaucher ins Wasser - schließlich handelt es sich ja um einen Tatort, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt. Die neun Polizeitaucher kommen aus Mainz, von der technischen Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei. Sie bringen zwei große, rollende Umkleidewagen ebenso mit wie den eigenen ärztlichen Dienst. Dazu sind vier Taucher der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen da, ferner Mitarbeiter von BASF-Werkfeuerwehr und Werkschutz.

Kalter Wind fegt über die Szenerie, lässt die Wellen im Hafenbecken kräuseln. Plötzlich taucht ein Messfahrzeug der BASF Ludwigshafen auf, das gestern weiter rund ums Werksgelände und in angrenzenden Wohngebieten prüft, ob Schadstoffe in der Luft sind - aber nichts feststellt. Auch aus dem Wasser werden noch einmal Proben gezogen, ehe die Taucher die Treppe entlang der Spundwand hinabsteigen und mit der Suche im Becken beginnen, wo noch Reste von Löschschaum sind.

Derweil sieht man oben, zwischen völlig verkohlten und verbeulten Rohrbrücken, einzelne Polizisten und Ermittler in Zivil. Sie suchen nach Spuren, die zur Ursache des Unglücks führen. Vernommen haben sie bisher erst einen Zeugen - Mitarbeiter einer dort eingesetzten Fremdfirma und "im Bereich der Sicherung" tätig, so die Ermittler.