Mannheim. Bereits im November 2016 hatte die Polizei 13 Wohnungen in der Region durchsucht und zwölf Personen wegen des Verdachts auf Drogenhandel vorläufig festgenommen (wir berichteten). Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurden in diesem Zusammenhang bereits am Mittwoch erneut Wohnungen im Stadtgebiet Mannheim durchsucht. Drei weitere Männer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren wurden festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. Erneut sei Rauschgift und Beweismaterial beschlagnahmt worden. Eine detaillierte Auswertung stehe jedoch noch aus.

Bei den Durchsuchungen im November 2016 hatte die Polizei mehr als 500 Gramm Marihuana, mehrere Tausend Euro mutmaßliches Geld aus Drogengeschäften sowie Waffen beschlagnahmt. Zwölf Personen waren vorläufig festgenommen worden - gegen drei Verdächtige im Alter zwischen 19 und 21 Jahren war Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittlungen dauern an.(pol/lina/dls)