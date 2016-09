Drohnen machen Ärger

Rhein-Neckar. Weil sie eines Morgens ein blau leuchtendes Flugobjekt über ihrem Garten sichtet, alarmiert eine Frau aus Beindersheim die Polizei. Ruth Hagen aus Schifferstadt sitzt auf ihrer Terrasse und putzt Gemüse, als eine ferngesteuerte Drohne brummend über ihren Garten fliegt und am Rande ihres Hausdachs in der Luft stehenbleibt. Immer wieder sorgen "unbemannte Luftfahrtgeräte" - wie Drohnen im Fachjargon heißen - in der Region für Aufsehen. Manche sind schlichtweg genervt von den kreisenden Minifliegern, andere machen sich Sorgen um ihre Privatsphäre.

"Kein Mensch weiß, ob da nicht gezielt gefilmt oder fotografiert wird, um Nachbarn zu bespitzeln", erzählt Ruth Hagen im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch das ist nicht die größte Sorge der Schifferstadterin. Sie hält die Drohnen schlichtweg für gefährlich. "Die Dinger wiegen ja um die fünf Kilo und wenn so ein Teil abstürzt, kann es Menschen verletzen und auch großen Schaden anrichten", sagt die 63-Jährige. Den Besitzer festzustellen sei quasi unmöglich. "Ich habe noch keine Drohne mit Nummernschild gesehen." Um irgendetwas zu tun, hat Hagen die Datenschutzbehörden angeschrieben. "Zurück kam ein Brief, in dem sinngemäß stand, dass viele Gesetze erst an die neuen technischen Möglichkeiten angepasst werden müssen und Urteile zum Umgang mit den Kameradrohnen noch ausstehen. Zudem sei es schwierig, Hobbydrohnenfliegern einen Rechtsverstoß nachzuweisen", berichtet sie.

Personalien feststellen

Regeln für Drohnenpiloten Drohnen dürfen laut Luftverkehrsgesetz nicht ohne Versicherung abheben. Ob die Privathaftpflicht ausreicht, hängt von der Police ab. Eine Genehmigung brauchen die ferngesteuerten Flieger nur, wenn sie mehr als fünf Kilo wiegen. Der Drohnenpilot muss sein Fluggerät jederzeit mit bloßem Auge sehen können. Die maximale Flughöhe darf bei gewerblicher Nutzung 100 Meter nicht übersteigen. Für alle, die eine Drohne in ihrer Freizeit steigen lassen, gilt eine Grenze von 762 Metern. Über Menschenansammlungen, Unglücksorten, Katastrophengebieten, Justizvollzugsanstalten, Industrieanlagen oder Flughäfen dürfen Drohnen nicht fliegen.

"Wenn jemand Angst hat, dass seine Privatsphäre durch ferngesteuerte Quadrocopter verletzt wird, sollte er zunächst versuchen, mit dem Drohnenbesitzer zu sprechen", rät Norbert Schätzle, Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. "Trifft man ihn nicht an oder zeigt er keine Einsicht, sollte man sich zur Klärung der Sache an die Polizei wenden", sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Fühle man sich auf seinem eigenen Grundstück durch die Flieger belästigt, könne man zumindest versuchen, zivilrechtlich dagegen vorzugehen. "Wir können dann vor Ort die Personalien des Piloten feststellen und an die zuständigen Stellen weiterleiten. "Faktisch sichern wir als Polizei den Rechtsanspruch, setzen ihn aber nicht selbst durch", so Schätzle. Die Betroffenen müssten sich dann einen Anwalt nehmen.

Auch Ruth Hagen hat schon die Polizei alarmiert: "Bis die hier aufgetaucht sind, war die Drohne längst auf und davon", sagt sie. Die Frau in Beindersheim hat sich wegen der rätselhaften Sichtung eines "ufogleichen Flugobjekts" ebenfalls an die Behörden gewandt. "Wir haben das Schreiben der besorgten Bürgerin zur Aufklärung des ominösen Falls an die Abteilung Luftverkehr des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Koblenz weitergeleitet", berichtet Alexander Koch von der Polizeiinspektion Frankenthal. "Wir haben die Anfrage bekommen, aber wir können natürlich nicht sagen, was da geflogen ist. Wir überwachen nicht den Luftraum, wir genehmigen die Nutzung des Luftraums, sofern eine genehmigungspflichtige Nutzung vorliegt", erklärt LBM-Sprecherin Birgit Küppers. In Beindersheim habe vermutlich eine Privatperson eine Freizeitdrohne gesteuert. "Solche Flüge mit Quadrocoptern, die weniger als fünf Kilogramm wiegen, sind erlaubnisfrei", betont Küppers. Aktiv könnten die Behörden nur werden, wenn der Verdacht einer Straftat vorliegt: "Dann kommt der Paparazzi-Paragraf ins Spiel. Demnach darf niemand gegen seinen Willen in einem gegen neugierige Blicke geschützten Raum fotografiert oder gefilmt werden, weil damit der höchstpersönliche Lebensbereich verletzt wird", erklärt Schätzle.

"Aussichtsloser Kampf"

Wenn sich eine Frau im eigenen Garten sonne und sie jemand dabei fotografiere, sei schon die bloße Aufnahme, nicht nur das Veröffentlichen strafbar. "Wir gehen der Sache dann auf jeden Fall nach, auch wenn der Täter zunächst unerkannt bleibt." Allerdings könne man dann auch Zeugenaufrufe verbreiten.

Ruth Hagen hat wenig Hoffnung, dass das viel nützt: "Wie soll man denn den Lenker einer Drohne finden, wenn er auf seinem privaten Grundstück steht. Das ist ein aussichtsloser Kampf, bei dem uns der Staat ganz schön alleine lässt."