Eifersucht auf beiden Seiten

Der Angeklagte im Frankenthaler Babymord-Prozess. © bjz

Frankenthal. Tag sieben im Frankenthaler Babymord-Prozess: Es geht um die Beziehung des Angeklagten Daniel M. (alle Namen von der Redaktion geändert) und Samira L., der Mutter des getöteten zwei Monate alten Säuglings. Damit geht auch die Suche nach dem Motiv weiter, warum M. seine Tochter vom Balkon des zweiten Stocks in dem Frankenthaler Reihenhaus in der Kantstraße geworfen haben soll.

Ganz unterschiedliche Antworten geben die Zeugen des Verhandlungstages: Zum einen sind da die Schwester und Mutter von Samira L., zum anderen die 32-jährige Ex-Freundin, die dem Angeklagten bis heute freundschaftlich verbunden ist. Samiras Schwester hat nach eigenen Angaben erst rund drei Wochen vor der Tat von dem Martyrium ihrer Schwester erfahren. Erst da habe sich Samira ihr anvertraut, berichtet sie der Ersten Strafkammer des Frankenthaler Landgerichts. Auch wenn sie vorher Kratzer und Bissspuren bei der Schwester beobachtet habe. Veränderte Bilder und Texte mit Waffen und einem "israelischen Terroristen" beim WhatsApp-Profil des Angeklagten hätten sie stutzig gemacht, sagt die Schwester.

Samira habe sich der Familie nicht früher offenbart, weil Daniel M. gedroht habe, ihre ganze Familie umzubringen, erklärt die Schwester. Die Todesnachricht habe sie um fünf Uhr morgens vom Bruder erhalten. "Wir haben einen kleinen Menschen verloren", habe dieser gesagt. "Aber das stimmt nicht: Wir haben das Größte verloren, was es für uns gab", bricht es aus Samiras jüngerer Schwester heraus. "Keine Strafe kann das wieder für uns gut machen", schluchzt sie.

Zuerst ein guter Eindruck

Auch Samiras Mutter hatte zu Beginn der Beziehung Mitte 2014 einen guten Eindruck vom Freund der Tochter, sagt sie. Auch wenn er zwölf Jahre älter als Samira ist, schon einmal verheiratet war und bereits vier Kinder hat. Mit zunehmender Dauer habe sich die Tochter aber immer mehr verschlossen. Auch habe sie mit der Mutter nicht mehr ausgehen wollen, aus Angst vor der Eifersucht. In den letzten drei Monaten habe die Mutter deutlich gespürt, dass M. sie hasse, berichtet sie. Auch ihr habe sich die Tochter erst zweieinhalb Wochen vor der Tat geöffnet und berichtet, dass M. sie schlage, bedrohe und vergewaltige. Außerdem habe er sie hungern lassen. Während er Fleisch gegessen habe, hätten Samira und die Kinder eine karge Suppe löffeln müssen, hat die Mutter beobachtet. Man habe beschlossen, dass Samira mit Senna zu ihrer Tante nach Essen flüchten solle, wenn M. arbeitete.

"Sie sprühen nur so von Belastungseifer", hält M.s Anwalt Alexander Klein den Ausführungen entgegen. So habe die Mutter beispielsweise beim Bericht über einen vermeintlichen Zornesausbruch des Angeklagten verschwiegen, dass der tatsächliche Grund des Ausrasters der Diebstahl eines Fahrradsattels gewesen sei. Auch die übersteigerte Eifersucht versucht der Anwalt zu erklären, dass Samiras Familie sehr schnell mit Senna Kontakt haben durfte, während sie der Familie ihres Lebensgefährten genau diesen engen Umgang verweigert habe.

Ein ganz anderes Bild vom Angeklagten zeichnet eine Ex-Freundin von Daniel M., die in ihrer Jugend sechs Jahre mit ihm zusammen war. Es habe keine Eskalationen gegeben. Seit 2014 hätten sie sich beide zeitweise fast täglich zum Mittagessen in einer BASF-Kantine getroffen. Und auch sie berichtet von extremer Eifersucht, allerdings von beiden Seiten. Sie habe Samira geraten, im Streit mit M. lieber zurückzustecken und ihre Meinung zu vertreten, wenn er sich beruhigt habe. Nach der Tat habe sie M. ihre Freundschaft zugesichert, aber auch Samira angeboten, für sie da zu sein. Dieser Wortwechsel via Facebook und WhatsApp eskalierte jedoch in gegenseitigen Beleidigungen. In M. verliebt sei sie allerdings nicht.