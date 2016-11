Ein ganzes Haus unter Glas und Holz

Heppenheim. Ein Privatinvestor will in der Turnhalle der ehemaligen Odenwaldschule in Heppenheim (Kreis Bergstraße) ein ungewöhnliches Architekturkonzept verwirklichen. In dem mehrfach preisgekrönten Gebäude soll ein ganzes Haus entstehen. Dies teilte die Insolventverwalterin Sylvia Rhein gestern mit. Der Investor habe mehr als 10 000 Quadratmeter Grundstücksfläche des Schulgeländes inklusive Turnhalle und benachbartem Werkstattgebäude gekauft. Den Namen des Investors nannte Rhein nicht.

Wo in der Vergangenheit die Kinder der Odenwaldschule auf dem Boden und Barren turnten, soll demnächst ein komplettes Wohnhaus inklusive Garten und Terrasse entstehen - und dieses wetterunabhängig mit freiem Blick durch die Glasfassade der Turnhalle. Somit wird die ungewöhnliche Architektur der Turnhalle gerettet. Sie hat mit ihrer Holz-Glas-Konstruktion bereits den europäischen Holzleimbaupreis und den hessischen Holzbaupreis gewonnen. Man habe einen erfindungsreichen Investor gefunden, sagte Rhein. Die nebenan stehende frühere Lehrwerkstatt der Schule will der Investor im Rahmen des bestehenden Gebäude-Ensembles weiterentwickeln. bjz