„Ein Gebetshaus des Friedens“

30.08.16 Die Frankenthaler Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat freut sich in Frankenthal im Beisein von Kalif Hadhrat Mirza Masroor Ahmad den Grundstein zum Bau ihrer Noor-Moschee (Haus des Lichts) legen zu koennen, auch Kinder duerfen an der Grundsteinlegung mitmachen © Klaus Venus

Frankenthal. Eine Gruppe von Kindern in weißen Gewändern winkt aufgeregt, als eine schwarze Limousine vorfährt. Das weltweite Oberhaupt ihrer Glaubensbewegung reist aus London an, um den Grundstein einer neuen Moschee zu legen. "Dieses Gebetshaus soll die Botschaften der Liebe und des Friedens verbreiten", sagt später der fünfte Kalif Hadhrat Mirza Masroor Ahmad vor mehr als 300 Mitgliedern der Religionsbewegung Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) und rund 100 Gästen. Die in den 1880er Jahren in Britisch-Indien gegründete Religionsgemeinschaft begreift sich als Reformbewegung des Islam und ist heute nach eigenen Angaben in 209 Ländern aktiv.

Vor dem Festzelt, in dem Gemeindemitglieder sich bei traditionellen Speisen mit ihren Gästen austauschen, umringen Kamerateams Abdullah Uwe Wagishauser. Der Vorsitzende der AMJ in Deutschland zeigt sich erfreut über die Offenheit von Frankenthaler Bürgern gegenüber dem Moschee-Neubau. "Wir haben die Grundsteine zu mehr als 50 Moscheen gelegt und dabei alles erlebt. NPD-Mitglieder haben gegen uns gehetzt. Nach einem halben Jahr kehrt in der Regel Ruhe ein", berichtet der 66-jährige Emir, der seit 1984 den Ahmadiyya-Vorsitz in Deutschland innehat. "Manchmal zu ruhig: Wir wollen ins Gespräch kommen!"

Predigten in deutscher Sprache

"Toleranz ist die Grundlage, damit unser Gebetshaus hier Wurzeln fassen kann", sagt Kalif Ahmad und bleibt bei dem Vergleich des Gebetshauses mit einem kräftigen Baum: "Die Moschee soll gedeihen und ihre Äste sollen bis zum Himmel wachsen. Das Gebetshaus soll die Botschaft von Liebe und Brüderlichkeit bringen." Frankenthals Oberbürgermeister Martin Hebich und der Wormser Baubürgermeister Hans-Joachim Kosubek verwiesen auf die positive Ausstrahlung des Ahmadiyya-Gebetszentrums in Worms.

Die Predigten werden vorwiegend auf Deutsch gehalten. Auch das Freitagsgebet wird in deutscher Sprache gesprochen - mit einer Übersetzung in Urdu, einer Sprache, die zur Indogermanischen Sprachfamilie gehört. Das Gebetshaus wird aus mehreren Modulen bestehen: 60 Quadratmeter für Frauen, 60 Quadratmeter für Männer. Zudem entsteht ein Gebäude als Wohnsitz des lokalen Imams, den die Zentrale der AMJ mit Sitz in Frankfurt/Main berufen wird.

Der Betrieb der Moschee wird aus Mitgliedsbeiträgen der Gläubigen finanziert. Jeder zahlt rund ein Sechzehntel seines Einkommens. Der Name des Gebetshauses leitet sich ab von Nu'ur, dem arabischen Wort für "Licht".