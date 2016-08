Ein Lkw – neun Verstöße

Die Polizei ließ das Wasser aus dem zu schweren Container ab. © pol

Neustadt. Verrutschte Rüttelplatten, viel zu schwere Fracht und Lastwagenfahrer, die pausenlos am Steuer sitzen - bei einer Schwerverkehrskontrolle der Polizei Neustadt beanstandeten die Beamten mehr als die Hälfte der Fahrzeuge. Vier Transporter durften laut Polizei gar nicht weiterfahren. Bei einem Frachtgespann aus Bad Kreuznach stellte die Polizei gleich neun Verstöße fest. Unter anderem hatte der Fahrer seine Tageslenkzeit überschritten und seine Ruhezeiten verkürzt. Die Mainzer Gewerbeaufsicht sei eingeschaltet.

Postiert hatte sich das Kontrollteam am Ortsausgang von Bockenheim (Landkreis Bad Dürkheim). "Das Durchfahrtsverbot für Lkw über 7,5 Tonnen, das auf der Bundesstraße 271 gilt, ist nicht missachtet worden", zieht Andreas Müller von der Neustadter Polizei auch ein positives Fazit. Sonst hatten die Beamten aber allerhand zu tun: So hatte ein Pkw-Fahrer seinen Anhänger mit einem gefüllten Wassercontainer beladen, der 1000 Liter fasst. Da sein Gespann aber nur für ein Gesamtgewicht von 750 Kilo zugelassen ist, muss er sich nun auf ein Bußgeld von mehreren Hundert Euro gefasst machen. Ein Winzer hatte 3000 Liter Landwein in zwei Alutanks und einen Container gefüllt und sie ungesichert auf einen Anhänger gepackt, der von einem Ackerschlepper gezogen wurde. So wollte er den Wein zu einem elf Kilometer entfernten Abfüllbetrieb karren. Da die Verkehrssicherheit aber "stark beeinträchtigt war", zog die Polizei ihn aus dem Verkehr.

Auf der Ladefläche eines Sprinters herrschte laut Behörden ein solches Durcheinander, dass die Beamten den Schreiner anhielten und ihn seine Ladung neu ordnen ließen. Genauso erging es dem Lenker eines Pritschenfahrzeugs, dessen Rüttelplatten bei der Fahrt schon völlig verrutscht waren. sin