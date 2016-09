Eine Profi-Werkstatt macht Patienten wieder fit für den Job

Alle Bilder anzeigen Bernd Zimmer klettert auf der Dachschräge herum, während Therapeutin Verena Layer auf jeden seiner Tritte aufpasst. © Zinke Kayikci Süleyman (links) übt mit Thilo Wendt den Transport schwerer Güter. Joachim Noschka (links) hämmert unter Aufsicht von Thilo Wendt.

Ludwigshafen. Eine junge Frau balanciert ein Tablett mit Flaschen und gefüllten Gläsern durch den Flur, während ein Mann einen Hubwagen mit einer Palette Poroton-Ziegel vorbeifährt. Um die Ecke hämmert jemand Nägel in ein Holzbrett, das in Kopfhöhe angebracht ist. Im Außenbereich kraxelt ein weiterer Mann über eine Dachschräge voller Ziegel. Was wie eine professionelle Werkstatt aussieht, hat einen handfesten medizinischen Hintergrund. Mit einem ausgefeilten vierwöchigen Rehabilitationsprogramm macht die Berufsgenossenschaftliche (BG) Unfallklinik in Ludwigshafen Patienten wieder fit für den Job.

Was vor sechs Jahren als Pilotprojekt begann, ist jetzt Gegenstand einer Studie, die die Wirksamkeit der Reha bestätigen soll. Gelingt dies, wird die sogenannte "Tätigkeitsorientierte Rehabilitation" (TOR) bundesweit an allen 13 berufsgenossenschaftlichen Kliniken eingeführt.

"Reha vor Rente" ist das Leitmotto des Projekts. Dahinter stehen finanzielle Gründe. Ein schwerer Arbeitsunfall ist immer mit erheblichen Kosten verbunden: Ansprüche des Patienten, der behindertengerechte Umbau der Wohnung und im Zweifelsfall die Erwerbsunfähigkeitsrente. Da kommen schnell fünf bis sechsstellige Summen zusammen. "Wir können helfen, diese Folgekosten zu minimieren", erläutert Wolfgang Danner. Der Oberarzt ist für Reha zuständig.

Lkw-Unfälle haben zugenommen.

In professionellen Werkstätten bereitet ein ganzer Stab an medizinischem Personal die Patienten für die Wiedereingliederung in ihren erlernten Beruf vor. Die meisten Unfälle gibt's im Metallgewerbe, im Handel, Handwerk und Gartenbau. "Aber auch Unfälle mit Lkw haben enorm zugenommen", sagt Danner. Es sind nicht nur die Kollisionen auf der Straße, sondern auch die Unfälle beim Be- und Entladen, wenn etwa die Ladung verrutscht ist und dann schwere Verletzungen anrichtet.

Kayikci Süleyman beispielsweise hat sich die Hand in der Hebebühne seines Lastwagens eingequetscht. Er musste sich nicht nur vielen Operationen unterziehen, sondern auch eine Fingerkuppe amputieren lassen. Nun trainiert er nicht nur den Ein- und Ausstieg aus dem Lkw, der zu Übungszwecken auf dem Hof der Klinik steht, sondern auch Umgang mit schwerer Ladung. Dazu rollt er eine mannshohe Gasflasche auf eine Palette und wieder herunter. Ergotherapeut Thilo Wendel steht direkt daneben und passt auf, dass Süleyman nichts aus den Händen gleitet. Nebenan steigt Bernd Zimmer auf einer Dachschräge herum. Der gelernte Heizungs- und Lüftungsbauer hatte einen schweren Motorradunfall. Das rechte Wadenbein und Schienbein waren gebrochen. Nun trainiert er die Bewegung auf dem Dach. "Wir bauen auch Fotovoltaikanlagen auf. Deshalb muss ich auf dem Dach arbeiten", erläutert er zwischen zwei Tritten. Ergotherapeutin Verena Layer beobachtet jeden seiner Tritte genauestens. An der Wand gegenüber steht ein zehn Meter hohes Gerüst - nicht etwa wegen anstehender Bauarbeiten. Unfallopfer, die aus großer Höhe heruntergefallen sind, können hier testen, ob sie Höhenangst haben. Psychologen begleiten die Reha und halten Strategien parat, wie sich die Angst bekämpfen lässt.

Neben dem Kostenfaktor zählt auch der Erfolg für die Psyche als Pluspunkt. "Die meisten Patienten wollen wieder zurück ins Berufsleben", sagt Danner. Und tatsächlich schafft die Hälfte den Weg zurück in den Job. Vielleicht sei es nicht immer direkt der alte Arbeitsplatz, aber zumindest eine leistungsgerechte Beschäftigung. Und das sei unglaublich wichtig für das Selbstwertgefühl, sagt Beate Smith, Stationsärztin auf der Unfallchirurgie. Mit dem Selbstvertrauen komme auch der Erfolg.

Individuelles Intensivprogramm

Doch die Reha ist harte Arbeit. "Der Patient muss in der Lage sein, zwei mal zwei Stunden die spezifische Belastung seiner Arbeit zu bestehen", erklärt Beate Smith. In den ersten beiden Tagen der vierwöchigen Reha werde überprüft: Was kann der Patient und was muss er für seinen Beruf können. Das wird mit Messergebnissen richtig dokumentiert. Dann wird ein individuelles Intensivprogramm ausgearbeitet, das nach Möglichkeit alle Arbeitsabläufe abbildet und trainiert. Am Ende wird erneut gemessen und meist eine erhebliche Verbesserung festgestellt.

Danner erinnert sich an den Patienten, der bei einem Schweißunfall ätzende Flüssigkeit in die Augen bekam und seine räumliche Sehkraft verlor. Um ihn wieder fitzumachen, liehen sich die Reha-Fachkräfte sogar ein Schweißgerät für den Mann. Danner: "Am Ende konnte er sechs Stunden am Stück schweißen."