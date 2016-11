Eine Sekunde, die alles ändert

Alle Bilder anzeigen Patrick Brummer (o.) nimmt beim "Crash-Kurs" einen tödlichen Unfall in Flomersheim (u.r.) in den Blick. Schüler Paul Ecker (u.l.) lässt Wünsche platzen. © bhr/pol

Frankenthal. "Gutes Abitur, Grundschullehramt studieren, Familie gründen, Teilnahme an Olympischen Spielen, ein Jahr nach Amerika gehen": Die Wünsche, die die rund 250 Oberstufenschüler der Frankenthaler Karolinen- und Albert-Einstein-Gymnasien ans Leben haben, sind ganz unterschiedlich. Geschrieben haben die Jugendlichen sie auf farbige Haftzettel, die jetzt auf einem großen Luftballon kleben. Paul Ecker, Schulsprecher des Karolinen-Gymnasiums, liest vor - bis plötzlich der Ballon platzt. Die Wünsche, die Zettel, sie fallen mit einem Schlag, von einer Sekunde auf die andere, zu Boden.

Von einer Sekunde auf die andere passiert es: Zwei 20 Jahre alte Fahrer, voller Euphorie, im Geschwindigkeitsrausch. Leben auf der Überholspur. Mit rund hundert Stundenkilometern durch die Tempo-30-Zone in Frankenthal-Flomersheim. Kurz vor der Bushaltestelle in eine Kurve. Ein Traktor kommt entgegen, Ausweichen unmöglich. Von einer Sekunde auf die andere: tot.

Drastische Details

„Crash-Kurs“ Das Projekt "Crash-Kurs" startete die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz im Sommer 2014. Entwickelt wurde es speziell für junge Fahrer. Rund 6000 von ihnen wurden seitdem erreicht. Die Schüler werden schonungslos mit der Realität tödlicher Verkehrsunfälle konfrontiert. Im Mittelpunkt stehen keine sensationsheischenden Fotos, sondern drastische Beschreibungen der Einsatzkräfte. Die Bilder sollen so im Kopf entstehen. Für die Frankenthaler Gymnasien Karolinen und Albert-Einstein war es nach dem Auftakt im vergangenen Jahr gestern bereits die zweite "Crash-Kurs"-Veranstaltung. bhr

Der Fall, mit dem die 250 Schüler sich gestern in der Aula des Einstein-Gymnasiums beschäftigen, liegt fast zweieinhalb Jahre zurück. Es ist der 26. Juni 2014, 20.45 Uhr. Ein lauer Sommerabend. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat gerade im WM-Achtelfinale die USA besiegt. Die beiden Jungs kommen mit dem Motorrad vom Public Viewing.

Pfarrer Ralf Hettmannsperger ist "völlig entspannt, total happy und super-euphorisch". Das Telefon klingelt. Bestimmt sein Freund, der noch ein wenig WM-Fachsimpelei betreiben möchte. Aber es ist die Feuerwehr. Notfallseelsorger Hettmannsperger weiß sofort: Es ist etwas Schlimmes passiert. "Was meine Stimmung betrifft, kam ich runter von Hundert auf Null", beschreibt er den Schülern. In den nächsten Stunden muss er am Unfallort zuhören und trösten - danach der alleinerziehenden Mutter des einen und dem Vater des zweiten Opfers die Todes-Nachricht überbringen.

Vor Hettmannsperger haben bereits Polizist Stefan Wenzel, Feuerwehrmann Paul Rößler und Rettungssanitäterin Madeleine König von den schrecklichen Ereignissen berichtet, bei denen sie mittendrin waren. Insbesondere Wenzel beschreibt drastisch und in unzähligen grausigen Details, wie es am Unfallort aussah. Seine Schilderungen sind kaum auszuhalten. Im Kopf der Zuhörer entstehen schreckliche Bilder. "Seid froh, dass ihr das nicht wirklich sehen müsst", sagt Wenzel. Er selbst musste es sehen, und er sieht es immer und immer wieder - vor seinem geistigen Auge.

Dass den Schülern der Atem stockt, ist beabsichtigt, wie Moderator Patrick Brummer von der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt. "Wir haben uns zuvor mit Psychologen beraten", so Brummer. Die Teilnahme, das betonen die beiden Schulleiter Sabine Schanz und Christian Bayer, sei freiwillig.

Außerdem werde das "Crash-Kurs"-Projekt wissenschaftlich begleitet, so Brummer. Nachweislich führten die Kurse "insbesondere bei den vor allem gefährdeten männlichen Fahrern zu einer Einstellungsänderung. Auch nach einem halben Jahr sind noch Effekte zu erkennen." Ein Schüler zieht denn auch Bilanz: "Ich glaube, das hat uns allen ein bisschen die Augen geöffnet."

Auch darüber, was Sensationsgier anrichtet. "Stellt Euch vor, Ihr liegt da. Und keiner hilft Euch, sondern macht stattdessen Fotos", sagt Sanitäterin König. Und Feuerwehrmann Rößler beobachtet an jenem Junitag eine Frau, die ihre etwa drei und fünf Jahre alten Kinder zum Ort des grausigen Geschehens schleppt - "ein absolut asoziales Verhalten".

Einer der Schülerwünsche auf den Haftzetteln lautet: "Meine Kinder aufwachsen sehen." Diesen Wunsch hatte auch der 20-Jährige, der an jenem 26. Juni 2014 in den Traktor raste: Sein Kind war kurz zuvor auf die Welt gekommen.