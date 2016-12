Eine Stätte der Begegnung

Alle Bilder anzeigen Das Haus am Dom in Worms nimmt Gestalt an. Es reicht in der Höhe bis zum Dach der Nikolauskapelle. © bjz Dompropst Tobias Schäfer vor einem Muster der Hausfassade.

Worms. Die Rohbauarbeiten sind fast abgeschlossen. Zumindest die Giebelseiten haben ihre endgültige Höhe erreicht. Damit ist jetzt deutlich, wie hoch das Haus am Dom wirklich wird. Jahrelang hatten Bürger der Stadt Worms gegen das Gemeindehaus der Domgemeinde und für einen freien Blick auf das Wahrzeichen der Stadt gekämpft, den Bürgerverein Dom-Umfeld gegründet, mehr als 16 000 Unterschriften gesammelt, ein Bürgerbegehren angestrengt und 150 Mahnwachen abgehalten. Verhindern konnten sie das Haus damit nicht. Die Domgemeinde ist dagegen zufrieden mit dem, was nun bis zum Herbst kommenden Jahres entsteht. Das Haus sei "nicht überdimensioniert", wie die Kritiker immer ins Feld geführt hätten, sagt Dompropst Tobias Schäfer beim Ortstermin.

Im benachbarten Lioba-Haus könne kein vernünftiges Gemeindeleben mehr stattfinden. Im Erdgeschoss ist ein Kindergarten zu Hause, im Dachgeschoss haben Flüchtlinge ihre Herberge. Für die zahlreichen Gruppen der Gemeinde bleibt also nur das erste Obergeschoss. Aber wenn beispielsweise der Chor probt, kommen andere Gruppen gegen die Akustik des Hauses nicht an. Deshalb musste ein neues Haus her. Dieses soll genauso Anlaufpunkt für Touristen und Gäste sein wie auch für Gemeindemitglieder, barrierefrei bis zum Gemeinderaum im Obergeschoss.

Taufbecken im Eingangsbereich

Haus am Dom Drei Jahre lang haben Gemeinde und Gegner um das Haus am Dom gerungen. Ein Jahr lang gruben Archäologen und entdeckten ein Taufbecken aus dem frühen Mittelalter. Im März 2016 fand der erste Spatenstich statt, der Grundstein wurde am 3. Juli gelegt. Eingeweiht werden soll der Bau im Herbst kommenden Jahres. Ursprünglich sollte das Haus 4,5 Millionen kosten. Durch das Taufbecken werden es jetzt fünf Millionen.

Der künftige Haupteingang liegt auf der Ebene des Domplatzes. Das Entrée solle eine Begegnungsstätte werden, "ein Raum, der die Geschichte des Ortes erfahrbar macht", wünscht sich Schäfer. Maßgeblich dazu beitragen wird die mittelalterliche sogenannte Taufpiscina, die Archäologen hier bei den Ausgrabungsarbeiten gefunden haben. Eingefasst in einen Stahlring werde sie etwa 80 Zentimeter aus dem Boden ragen. Derzeit ist das historische Taufbecken, das wohl aus dem sechsten bis achten Jahrhundert stammt, zum Schutz vor den Bauarbeiten dick eingepackt. Ein kleines Café nebenan wird 22 Plätze anbieten - mit freiem Blick durch zwei halbrunde, mächtige Fenster auf den Kaiserdom. Im Sommer werde auch der Domplatz draußen bewirtschaftet, stellt der Propst in Aussicht.

Im Kreuzgang-Geschoss - auf der Höhe des längst nicht mehr erhaltenen Dom-Kreuzgangs - bekommt die Gemeinde zwei Gruppenräume für Kommunions- oder Firmvorbereitung, Frauenkreis, Sitzungen der Gemeindegremien, Seniorengruppen oder Bibelgesprächskreis. Es gibt einen eigenen Jugendraum und ein Foyer, das sich für Empfänge und Ausstellungen nutzen lässt. Ein Fenster im Treppenhaus gibt den Blick aufs Portal der Nikolauskapelle des Doms frei. Ausgerechnet ein kleines Teufelchen blickt mürrisch herüber ins Haus am Dom.

Im Obergeschoss entsteht der erste richtige Gemeindesaal der Gemeinde. Auch ihn hält Schäfer in der Größe für absolut angemessen. 180 Menschen passen hinein, wenn Stuhlreihen gestellt werden - nur noch 100, wenn auch Tische dazukommen. Chorproben, Gemeindefeste, Vorträge und Konzerte sollen hier stattfinden. Das Richtfest im Januar oder Februar will Schäfer in kleinem Rahmen feiern.

Gegnern blutet das Herz

Während sich die Gemeinde auf ihr neues Heim freut, leiden die Gegner. "Mir blutet das Herz - und nicht nur mir", verrät der Vorsitzende des Bürgervereins Dom-Umfeld, Josef Eberhardt. Manche Bürger nähmen mittlerweile sogar einen Umweg in Kauf, um nicht an der Baustelle vorbeifahren zu müssen. "Der Fehler wird immer offensichtlicher, je mehr das Haus Gestalt annimmt", fühlen sich Eberhardt und seine Mitstreiter in ihrer Haltung bestätigt. Gleichwohl haben sie den Kampf weitgehend eingestellt. Ihr Protest ist dokumentiert, auch im Grundstein und mit Erlaubnis der Domgemeinde. Und sie werden sich weiter sonntags um 18 Uhr zu Mahnwachen treffen. Dennoch versucht Eberhardt, sich mit dem Unvermeidlichen abzufinden: "Wir müssen damit leben, aber mit großen Schmerzen."