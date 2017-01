Einmal als Brunhild gehen

Großer Andrang beim Kostümverkauf in Worms. Ulrike Hammond (o.r.) posiert im Brunhild-Dress und Schneiderin Gerlinde Schidrich hilft beim Probieren.

Worms. "Wenn Sie dazu noch einen Gürtel anziehen, gehen sie glatt als Graf durch", findet Kostüm-Schneiderin Gerlinde Schidrich und hilft Helmut Hummel in eine Mittelalter-Tunika aus festem Leinenstoff. "Das wird mein Karnevalskostüm und ich finde es großartig, dass es bei einem berühmten Theaterfestival auf der Bühne getragen wurde. Das ist etwas Besonderes", freut sich der Lampertheimer. Sein neues Lieblingsstück hat er beim großen Requisitenverkauf der Nibelungen-Festspiele ergattert, der gestern im Wormser Betriebsbüro begonnen hat.

Auch heute und morgen von 10 bis 18 Uhr dürfen Theaterfans auf der Suche nach besonderen Erinnerungsstücken im Fundus stöbern. "Allerdings ist die Auswahl nicht mehr so besonders groß. Wir sind heute überrannt worden", berichtet die künstlerische Betriebsdirektorin Petra Simon. "Das Eisfahrrad aus der Wedel-Inszenierung von 2003 war nach fünf Minuten weg." Und auch der Dschungelthron, auf dem Uwe Ochsenknecht 2016 saß, habe schon einen Liebhaber gefunden.

Zwischen den mit Ballkleidern, Hunnenmänteln, 20-er Jahre-Schätzen, Kettenhemden, Musikerhosen und Uniformen voll gehängten Kleiderständern schlüpfen junge Damen in enge Paillettenkleider oder probieren schwarze Business-Blazer an, die in allen Größen zu haben sind. Den Herren haben es mehr die ungewöhnlichen Requisiten angetan. "Ich liebäugle ein wenig mit dem ausgestopften Schwan", verrät Thomas Müller, der auf der Suche nach Deko-Stücken ist. Aber auch die Neugier hat den Wormser hergetrieben: "Man glaubt gar nicht, was sich die Leute alles kaufen", sagt er und deutet auf ein Plüsch-Reh, dessen realistisch nachempfundene Eingeweide André Eisermann 2011 in "Jud Süß" herausgerissen hatte.

Kostümverkauf Im Wormser Betriebsbüro (Von-Steuben-Straße 5) der Nibelungen-Festspiele werden auch heute und morgen von jeweils 10 bis 18 Uhr Kostüme und Requisiten vergangener Inszenierungen verkauft. Wer etwas erwerben möchte, muss persönlich vorbeikommen und bar bezahlen. Von sehr großen Stücken liegen Fotografien vor.

Neue Verwendung gefunden

"Wir sind froh, wenn unsere ausgemusterten Stücke woanders eine neue Verwendung finden", betont Simon, die gerade einem Käufer stapelweise Königsmäntel in eine Ikea-Tüte packt. "Ich bin überglücklich, dieses Kettenhemd hat Catrin Striebeck als Brunhild 2015 in ,Gemetzel' getragen", erzählt Ulrike Hammond und dreht sich freudestrahlend vor dem Spiegel hin und her. Die Theaterliebhaberin kennt alle Wormser Aufführungen samt Besetzungen und ist ein echter Fan des Sagenstoffs. "Es ist genial, dass wieder Kostüme und Requisiten aus den bildgewaltigen Inszenierungen verkauft werden, wir wollen uns nämlich ein Nibelungenzimmer einrichten." Ihr Sohn Christoph (24) ist mit der Ausbeute auch zufrieden. Für das Domzeltlager hat er einen Stahlhelm, Kettenhemden und ein paar Tuniken erstanden. "Wir haben dieses Jahr nämlich das Thema Nibelungen und mit echten Stücken kann man das alles viel lebendiger aufziehen", erzählt er. "Zum Glück waren wir schon vor der Eröffnung um 13 Uhr da, denn da sind die Leute schon Schlange gestanden und hier drin herrschte ein absolutes Chaos."

Tatsächlich sind die Reihen schon am Nachmittag recht ausgedünnt. "Wir schauen nach, was wir noch verkaufen können", verspricht Simon. "Von den Feuerschutzanzügen haben wir noch einige auf Lager. Damit kann man wirklich durchs Feuer gehen", ergänzt Praktikantin Hannah Thines und deutet auf ein silbernes Gewand, das an eine Astronautenkluft erinnert.

Totenköpfe zu fünf Euro das Stück gibt es noch reichlich. "Die sind aus einer weichen Spezialmasse, die unser Team selbst entwickelt hat. Da sie bei ,Gemetzel' von den Türmen stürzen mussten, durften sie ja nicht schwer sein, sonst hätte jemand verletzt werden können", erzählt Simon. Auch Schneiderin Gerlinde Schidrich sucht noch einen neuen Besitzer für ihr Lieblingsstück - einen hellroten Ballkleid-Traum aus Tüll mit Fellstulpen und Kragen. "Das Kleid hat Jasmin Tabatabai als Kriemhild getragen."