Elmstein bekommt neuen Bahnhof

Elmstein. Die Museumsbahn "Kuckucksbähnel", die seit 1984 im romantischen Elmsteiner Tal im Pfälzerwald verkehrt, erhält an ihrem Endpunkt in Elmstein (Landkeis Bad Dürkheim) einen neuen Bahnhof. Die bisherige Station, deren Anfänge bis 1909 zurückreichen, wird nach den letzten "Kuckucksbähnel-Fahrten" Mitte Dezember abgerissen und innerhalb des nächsten Jahres durch einen Neubau ersetzt, der auch als Informationszentrum über die historische Flößerei und die Holztrift im Pfälzerwald dienen soll.

Zuschüsse von der EU

Nach Angaben der Verbandsgemeinde Lambrecht, die für das aufwändige barrierefreie Projekt zuständig ist, werden die Arbeiten voraussichtlich rund 360 000 Euro kosten. Davon werden 250 000 Euro (etwa 70 Prozent) als Zuschuss aus dem europäischen "Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung ländlicher Räume" erwartet. Dieses Geld fließt vor allem auch in das Info-Zentrum, in dem unter anderem eine restaurierte Triftanlage im Legelsbachtal bei Elmstein vorgestellt wird. Der Bezirksverband Pfalz will an mehreren Bachläufen im Pfälzerwald alte Triftanlagen und Wooge restaurieren, um Wanderern und Ausflüglern ein Bild von der Tätigkeit einstiger Waldarbeiter zu vermitteln. Der Speyerbach im Elmsteiner Tal war einer der wichtigsten Triftbäche in dieser Zeit, über den Klafterholz rund 20 Kilometer weit bis in die Vorderpfalz transportiert und dort über sogenannte "Holzhöfe" verteilt wurde. Der Bezirksverband will mit seiner Initiative den nachhaltigen Tourismus in der Pfalz fördern und hat dafür ein detailliertes Programm aufgelegt.

Während des Abrisses und Neubaus des Elmsteiner Bahnhofes, der auch nach seinem Wiederaufbau sein optisches Aussehen "mit viel Holz" im Wesentlichen behalten soll, müssen die Fahrgäste des "Kuckucksbähnels" mit einem Provisorium vorliebnehmen: "Wir werden in einem Container einen Fahrkartenschalter und eine Toilette einrichten," sagte ein Sprecher der Verbandsgemeinde. "Erst mit Beginn der Saison 2018 wird dann in Elmstein alles fertig sein." rs