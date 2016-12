Herr Hopp, wie kamen Sie damals eigentlich auf die Idee, einen Verein unter dem Titel "Anpfiff ins Leben" zu gründen? Was gab die Initialzündung?

Dietmar Hopp: Da muss ich ein bisschen ausholen. Das Ganze ist eng mit dem Namen Anton Nagl verbunden. Er war ab 1996/97 für die Fußballjugend in Hoffenheim zuständig und hat das sehr gut gemacht. Anton Nagl hat in dieser Zeit viel darüber nachgedacht, wie man die integrative Kraft des Sports nutzen kann, um der Jugend die Themen Bildung und soziale Kompetenz, aber auch werteorientiertes Verhalten nahezubringen. Dieses Konzept hat er mir vorgetragen, und ich fand das fantastisch. Das Konzept hat übrigens nicht nur mich, sondern auch Jürgen Klinsmann begeistert. Als wir 2001 das erste Förderzentrum eröffnet haben, war er aus Amerika zugeschaltet und hat in höchsten Tönen gelobt, was wir umgesetzt haben.

Sie haben mit Ihren Initiativen schon viele Erfolge für die Region gefeiert. Was ist für Sie das Besondere an der Erfolgsgeschichte von "Anpfiff ins Leben"?

Zum Thema Sport mit jeder Menge Mehrwert

Hopp: Wir haben "Anpfiff ins Leben" nicht dafür gegründet, um Bundesligaprofis zu entwickeln. "Anpfiff ins Leben" ist sehr viel breiter aufgestellt und offen für alle Kinder. Das finde ich wichtig. Kinder können und sollen den Traum vom Profi leben - aber der Traum vom Profi muss gleichzeitig Ansporn für sie sein, das, was "Anpfiff ins Leben" vermittelt, auch ernst zu nehmen. Ich bin stolz auf alle Sportlerinnen und Sportler, die die "Anpfiff ins Leben"-Förderung durchlaufen und von ihr profitiert haben. Ich empfinde tiefe Zufriedenheit, weil ich sehe, was aus dem Projekt geworden ist.

Was wünschen Sie dem Verein für die Zukunft?

Hopp: Ich wünsche "Anpfiff ins Leben", dass die Werte, die der Verein vermittelt, weiterhin fester Bestandteil unserer Gesellschaft bleiben und dass weiterhin so viel Gutes gemacht wird. Ich gratuliere zum 15. Geburtstag und wünsche mir, dass weiterhin mit so viel Inspiration und Leidenschaft zum Wohle der Jugend gearbeitet wird. Faszinierend ist für mich, dass die Geschichte von "Anpfiff ins Leben" noch lange nicht zu Ende erzählt ist. (bjz)