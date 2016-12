Empörung über geplante Großbaustelle

Rhein-Neckar. Die Nachricht einer neuen Großbaustelle an der A 6 bei Sandhofen hat vielerorts heftige Reaktionen hervorgerufen. Der Bericht über die geplante dreiteilige Sanierung der Autobahn inklusive Abriss der Brücke über die B 44 war kaum veröffentlicht, da hagelte es auf der Facebookseite dieser Zeitung schon wütende und empörte Kommentare von Nutzern.

"Noch eine Großbaustelle!? Und alles zur gleichen Zeit! Das haben die Verantwortlichen ja prima hinbekommen", schreibt Manuela Poh. Und Marlene Dietrich ergänzt: "Ich will nicht mehr. Wann hört das endlich auf?" Nutzer Volker Hauck blickt mit Sorge auch auf die andere Rheinseite. "Bitte was? Diese Strecke soll doch als Umleitung für die in Ludwigshafen anstehenden Arbeiten dienen?!", äußert er ungläubig.

Überschneidung mit Hochstraße

Tatsächlich: betrachtet man den Bauplan, so werden die Arbeiten im Bereich Sandhofen bis weit ins Jahr 2019 reichen. Dann soll in Ludwigshafen auch der Abriss der Hochstraße Nord beginnen. Beide Strecken wären im Normalfall jeweils eine Ausweichalternative für die andere. "Die Maßnahme wurde früh geplant", sagt Peter Siepe, Leitender Baudirektor beim Regierungspräsidium Karlsruhe, gestern auf Anfrage. "Wir haben uns mit den Städten Mannheim und Ludwigshafen sowie dem Land Rheinland-Pfalz abgestimmt", betont er. So habe man die bestmögliche Lösung erreicht, was den Termin betrifft. "Und schneller als geplant geht es schlicht nicht."

In drei Schritten soll ab dem Frühjahr 2017 die Fahrbahn zwischen Rheinbrücke und Anschlussstelle Sandhofen sowie zwischen der Anschlussstelle und der hessischen Landesgrenze erneuert werden. Hinzu kommt der Abriss der Autobahnbrücke über die B 44. "Nachrechnungen haben ergeben, dass die Brücke erneuert werden muss", erklärt Peter Siepe. "Es handelt sich um ein altes Bauwerk, dass für neue Herausforderungen gerüstet wird." Grund für den Abriss ist also nicht - wie zunächst berichtet - die Beschädigung der Brücke durch einen Unfall. "Das spielt eine Rolle, ist aber nicht die Hauptursache", so der Baudirektor. Ob Regressansprüche gegen den Unfallverursacher bestehen, werde derzeit geprüft.

Mit Kopfschütteln hatten bei der Vorstellung des Vorhabens die Vertreter der BASF-Werksfeuerwehr reagiert. Man befürchte blockierte Rettungswege. Gestern klingen die Äußerungen seitens der BASF dann aber weitaus versöhnlicher. Es sei "eine notwendige Maßnahme zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur". Man hoffe aber, dass die Verkehrsführung rechtzeitig mit den Betroffenen abgestimmt wird, teilt eine Sprecherin mit. "Es ist klar, das Feuerwehr und Rettungsdienst in unsere Planungen eingebunden werden", sagt Peter Siepe dazu.

Probleme könnte die Sanierung spätestens 2018 auch Ikea in Sandhofen bereiten. Dann sollen an einzelnen Wochenenden B 44 und A 6 voll gesperrt werden. Die Zufahrtswege zum Möbelhaus wären damit dicht. "Wir werden eine Lösung erarbeiten, damit unsere Kunden auch in dieser Zeit ohne große Umwege zu uns gelangen", so ein Sprecher.