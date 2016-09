Entwarnung: Koffer am Bahnhof war leer

Wiesloch/Walldorf. Im Fall des verdächtigen Koffers am Bahnhof Wiesloch-Walldorf haben die Beamten Entwarnung gegeben. Spezialkräfte aus Stuttgart hatten den Koffer zunächst geröntgt. Nachdem sie nichts Verdächtiges darin erkennen konnten, öffneten sie das Gepäckstück. Es war leer. Nach Angaben des Polizeisprechers wurde die Absperrung des Bahnhofs gegen 17 Uhr aufgehoben und der Zugverkehr für die Strecke wieder freigegeben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweis um kurz nach 14 Uhr

Zeugen entdeckten den Koffer nach Angaben der Polizei um kurz nach 14 Uhr. Er war an einem Fahrradabstellplatz auf der Wieslocher Seite des Bahnhofs angekettet. Wegen des verdächtigen Gepäckstücks wurde der Zugverkehr um kurz vor 15 Uhr in beiden Richtungen eingestellt und das Gelände weiträumig abgesperrt. Auch die Brücke, die über den Bahnhof führt, wurde für den Autoverkehr gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Im Bahnverkehr kam es wegen des Einsatzes laut Polizei und Deutscher Bahn zu Behinderungen. Mehrere Züge hatten eine Verspätung von jeweils zehn Minuten oder drehten auf der Strecke um. Betroffen waren laut eines Bahn-Sprechers die S-Bahnlinien zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Züge nach Karlsruhe wendeten in Heidelberg-Kirchheim, S-Bahnen mit dem Fahrtziel Heidelberg in Rot-Malsch. Ebenfalls wendeten dort die Regionalexpresse der Linie 5 von Stuttgart nach Heidelberg. IC- und EC- Züge im Fernverkehr zwischen Stuttgart und Frankfurt wurden umgeleitet, weshalb der Halt am Heidelberger Hauptbahnhof entfiel.