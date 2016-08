Speyer. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen hat das Wrack des Flugzeugs sichergestellt, das am Donnerstagmorgen in Speyer abgestürzt und bei dem der 44-jährige Pilot ums Leben gekommen ist. Vier Fachleute schauen sich nun in einer Halle die ausgebreiteten Überreste des Oldtimer-Fliegers des Typs JAK 11 an, um die Ursache des Absturzes zu ermitteln. Mit einem Zwischenergebnis sei erst in sechs bis acht Wochen zu rechnen, sagte der Sprecher der Behörde, Germout Freitag. Sollten nach drei Tagen noch Unklarheiten bestehen, werde das Wrack beschlagnahmt und für weitere Untersuchungen nach Braunschweig überführt. Der Leichnam des Piloten hatte am Donnerstag erst gegen Abend geborgen werden können, wie die Polizei sagte. bjz

Zum Thema Pilot bei Flugzeugabsturz tödlich verunglückt