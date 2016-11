Erneut Navigationsgeräte gestohlen

Das Ziel sind meist Navis und Lenkräder: In der Region waren am vergangenen Wochenende wieder mehr Autoaufbrecher unterwegs. © dpa

Rhein-Neckar. Autoaufbrecher haben in der Region in der Nacht zum Montag wieder mehrfach zugeschlagen. Nach Polizeiinformationen entwendeten die Täter Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder. Betroffen waren insgesamt zehn Fahrzeuge: Zwei davon in Mannheim-Feudenheim im Neckargrün und der Max-Frisch-Straße, jeweils eines in der Eisenbahnstraße in Edingen-Neckarhausen und im Kandelbachweg in Ladenburg. Darüber hinaus wurden sowohl in Schwetzingen im Mittelgewann und Königsäcker als auch in Sinsheim in der Gerhard-Hauptmann-Straße, Thomas-Mann-Straße und Mörikestraße drei Fahrzeuge aufgebrochen. Alle Fahrzeuge waren Autos der Marke BMW. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100.000 Euro.

Seit Jahresbeginn 2016 wurden insgesamt mehr als 400 Autoaufbrüche registriert, bei denen es die Täter auf Navigationsgeräte, Multifunktionslenkräder oder Airbags abgesehen hatten. Der Gesamtschaden durch die Diebstähle beläuft sich auf etwa vier Millionen Euro.

Ein solcher Autoaufbruch dauert nach Informationen der Polizei vom Einschlagen der Scheibe bis zum vollständigen Ausbau der Fahrzeugteile "nur" etwas mehr als zwei Minuten. Deshalb werden oft in einer Nacht mehrere Fahrzeuge an einem Ort aufgebrochen. Durch die gute Infrastruktur der Tatorte seien die Täter, die ihre Objekte im Vorfeld aussuchten, nicht nur schnell am Tatort, sondern könnten auch wieder schnell vom Tatort flüchten und so innerhalb weniger Minuten größere Strecken zurücklegen.

Die Polizei empfiehlt Pkw-Besitzern, ihre Fahrzeuge in Garagen oder an Stellen zu parken, die auch nachts gut beleuchtet sind. Des Weiteren sollen sogenannte "Lenkradkrallen" helfen, das Ausbauen der Multifunktionslenkräder zu verhindern. Weitere Tipps gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Außerdem ruft die Polizei die Menschen in der Region auf, wachsam zu sein. Zeugen werden gebeten, auch im Zweifel umgehend die Polizei zu verständigen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen. (pol/leh)