„Es ist einfach zermürbend“

Rhein-Neckar. Spitzenkoch Manfred Schwarz steigt aus dem Projekt "Lammershof" im Birkenauer Ortsteil Löhrbach aus. Ab dem 4. Januar ist der "Lammershof by Schwarz" geschlossen. "Ich bin es leid, auf einer Baustelle arbeiten zu müssen", sagt der Gastronom am Telefon. Eigentlich, so Schwarz, sollte der "Lammershof" bereits am 6. Dezember vergangenen Jahres fix und fertig sein. Der 6. Dezember war dann auch jener Tag, an dem das Restaurant seine Pforten öffnete.

Hintergrund: Rund 30 Jahre lang stand das denkmalgeschützte Fachwerkhaus, in dem Eigentümer Matthias Berg geboren ist, leer. Nach viereinhalbjähriger Restaurierung sollte wieder Leben in das schmucke Gebäude kommen. Dabei ist der "Lammershof" nicht einfach nur Restaurant. Es gibt elf Hotelzimmer, Seminarräume, zwei Restaurants und Außenterrassen. Als Pächter gelang es Berg, Sternekoch Schwarz mit ins Boot zu holen. Er arbeitete bereits in Düsseldorf und München, kochte im "Crocodil" in Straßburg und war Küchenchef im "Bareiss" in Baiersbronn, wo er 1984 den zweiten Michelin-Stern als jüngster Zwei-Sterne-Koch Deutschlands erhielt. Von Ende 2003 bis Ende 2013 führte er "schwarz Das Restaurant" über den Dächern von Heidelberg, für das er ebenfalls mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. "Wir sind an den Lammershof mit ganz viel Herzblut und viel Engagement herangegangen. Wir haben 14 Stunden am Tag gearbeitet und unser Erfolg zeigt uns, dass wir das alles richtig gemacht haben. Trotz schwieriger Bedingungen", so Schwarz. Viel Zeit, darüber nachzudenken, hat er nicht. "Wir sind bis Ende des Jahres quasi ausgebucht."

Und dann schaut Schwarz direkt weiter in die Zukunft und erzählt begeistert von seinem neuen Projekt in der Pfalz. Er und seine Partnerin Angelika Kissel haben in Kirchheim ein 130 Jahre altes Sandsteinanwesen gekauft, in dem bisher das Restaurant "Viva Palatina" residierte. "Ein wunderschönes Restaurant mit Gewölbekeller, offenem Kamin und toskanischen Garten", schwärmt er. Kirchheims Bürgermeister Robert Brunner ist von dem Projekt angetan: "Wenn Schwarz den Nerv des Publikums trifft, ist das eine große Bereicherung für unsere Gemeinde." Der Sternekoch ist nach der Deutschen Weinkönigin Silvia Benzinger und dem schrillen Modeschöpfer Harald Glöökler der dritte Promi des 2000-Einwohner-Ortes an der Weinstraße. (wn/rs)