Experten beenden Spezialeinsatz - Explosivstoff ist in Sicherheit

Ein Panzerwagen sichert die Zufahrt in eine Straße, in der in einem Privathaus bei einer Durchsuchung etwa 100 Kilogramm Sprengstoff gefunden wurden. Im westpfälzischen Lauterecken der Abtransport von mehr als 100 Kilogramm Explosivmaterial begonnen.

Lauterecken. Spezialisten haben rund 110 Kilogramm explosives Material aus einem Haus im pfälzischen Lauterecken in Sicherheit gebracht. Die Polizei beendete den gefährlichen Einsatz im Elternhaus eines 18-Jährigen am Samstag. "Der Abtransport ist schon gelaufen", sagte eine Polizeisprecherin. Knapp 90 Bewohner aus der Gegend konnten damit wieder in ihre Häuser zurückkehren, die sie wegen der Aktion verlassen mussten. Die Ermittler prüfen, ob der 18-Jährige und ein mutmaßlicher Komplize aus Nordrhein-Westfalen zur rechten Szene gehören und eine Explosion in Kaiserslautern geplant hatten. Beide bestreiten dies jedoch.

Nach der Sicherung des Explosivstoffes hatten Experten vorsichtshalber das Haus durchsucht, um sicherzustellen, dass nicht noch mehr explosives Material dort untergebracht ist. "Die Durchsuchungsmaßnahmen sind beendet. Die Absperrung ist aufgehoben", schrieb die Polizei danach bei Twitter. "Die Anwohner können wieder zurück in ihre Häuser."

Der Spezialeinsatz hatte schon am Freitag begonnen. Die Experten hatten am ersten Tag bereits mehr als die Hälfte der Substanzen aus der Stadt geschafft. Die Gegend war hermetisch abgeriegelt worden. Die Stoffe kamen in einen Spezialcontainer und wurden mit einem speziell gesicherten Sprengstoff-Transportanhänger abtransportiert.

Wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sitzen die beiden jungen Männer in Untersuchungshaft. Beide bezeichnen sich nach Angaben der Ermittler als Freizeit-Pyrotechniker und gaben an, sie hätten das Material für ein privates Silvesterfeuerwerk nutzen wollen. Islamistische Motive schließen die Ermittler aus. (dpa/lrs)