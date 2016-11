Experten raten zum Radio mit Batterie

Am Tag der Explosion bei der BASF vor zweieinhalb Wochen suchten viele Bürger nach Informationen im Internet - oftmals vergeblich. © Nix

Rhein-Neckar. Es ist wie ein "Besetzt"-Zeichen am Telefon, es ist nervig - und kann im Notfall sogar große Unsicherheit, ja Ängste auslösen. Während des BASF-Explosionsunglücks vor gut zwei Wochen waren die Internetseiten der Städte Mannheim und Ludwigshafen zeitweise völlig überlastet und daher nicht erreichbar. Damit kamen die Bürger auch nicht an Warnhinweise und Verhaltenstipps der Behörden.

"Es kam zu Zugriffsproblemen", räumt eine Sprecherin der Stadt Mannheim ein. Wie jedes technische System habe die Mannheimer Internetseite ihre Belastungsgrenzen. "Allerdings ist sie so optimiert, dass die technischen Ressourcen im Katastrophenfall umgehend maximal erhöht werden", erklärt sie. Damit könne "ein verstärkter Zugriff, wie er im Krisenfall zu erwarten ist, abgedeckt werden".

Dennoch war die Seite nach dem Explosionsunglück nicht erreichbar, obwohl eine sogenannte Vorschaltseite mit der Eilmeldung aktiviert war. So zählte man in den ersten zweieinhalb Stunden nach der BASF-Explosion auf der Mannheimer Homepage rund zwei Millionen Zugriffe, wozu Startseiten-Aufrufe, Suchfunktion-Bedienungen und Aufrufe der Wasserturm-Webcam zählen. So versuchten offenbar manche Internet-Nutzer, über diese Kamera einen guten Blick auf die Rauchwolke zu bekommen. "Dies hat den Aufbau der Seite extrem verlangsamt", so die Sprecherin.

Tipps für Bürger "Man sollte von einem Not- oder Katastrophenfall nicht völlig überrascht werden, gerade wenn man in einer Gegend mit Risiken lebt", rät Sprecherin Marianne Suntrup vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dazu gehöre, sich Warn-Apps wie "Katwarn" auf das Handy zu laden. Zur Information sei es aber in jedem Fall gut, auch ein Batterie- oder Kurbelradio (gibt es bei Campingbedarf) im Haus zu haben, dazu genügend Ersatzbatterien. Sie empfiehlt ebenso, "sich schon vorher Gedanken zu machen, wo man notfalls hingehen und was man brauchen könnte". Nötig sei zu Hause auch ein Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für zwei Wochen sowie eine gut ausgestattete Hausapotheke. Ferner solle man in einer Mappe alle wichtigen Dokumente zusammenstellen und an einem Ort griffbereit in einer Tasche aufbewahren. Details finden sich im "Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen, den das Amt kostenlos abgibt. pwr

Besser vorbereiten

Daraus will die Stadt Konsequenzen ziehen. "Wir optimieren schnellstmöglich mit dem externen Entwickler der Webseite das im Katastrophenfall abrufbare Informationsangebot", zugleich will man in so einem Fall Webcams oder rechenintensive Suchvorgänge unterbrechen. Zudem wolle die Stadt "so schnell wie möglich zusätzlich einen Web-Server in einem externen Rechenzentrum etablieren, der im Katastrophenfall umgehend aktiviert werden" kann, sagte die Sprecherin.

Die Kosten seien noch offen. Auch in Ludwigshafen ist das Problem aufgetreten. Man wolle "genau schauen, woran es gelegen hat" und "nachbessern", so Dieter Feid, Beigeordneter aus Ludwigshafen, vor einer Woche. Die Pressestelle der Stadt konnte dazu aber auf Anfrage keine weitere Auskunft geben.

In Heidelberg hat man genau registriert, was in Mannheim und Ludwigshafen passiert ist. "Wir nehmen das Unglück zum Anlass, unsere eigenen Kommunikationsstrukturen zu überprüfen", so Achim Fischer, Leiter des Amts für Öffentlichkeitsarbeit. So viele Zugriffe "hätte unser Server auch nicht gepackt", räumt er ein. Deshalb bereite Heidelberg jetzt eine Lösung mit einer vorgeschalteten Seite für Notfälle vor. Die könne nach Aussage des zentralen kommunalen Rechenzentrums Freiburg "Zugriffe in praktisch unbegrenzter Höhe bedienen", so Fischer.

Zudem werde man sich so vorbereiten, "dass wir das selbst dann aktivieren könnten, wenn hier in Heidelberg durch Stromausfall keine Computersysteme mehr funktionieren, also notfalls durch Übermittlung eines Textes per Handy ans Rechenzentrum", erklärt Fischer. Das sei mit eigener Notstromversorgung und einem zweiten, physisch geschützten Server auf Katastrophen gut vorbereitet.

Das empfiehlt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Es rät zu einem zusätzlichen Server, der im Fall eines Ausfalls automatisch einspringt, zu Stromersatzanlagen oder bei bösartigen Attacken zu Möglichkeiten, auf andere Rechner oder Server auszuweichen.

Webcam abschalten

"Habe ich datenhungrige Formate wie Videos oder Bilder, ist eine höhere Bandbreite bei erhöhter Nachfrage notwendig", so Sprecher Stephan Kohzer. "Nutze ich im Katastrophenfall aber nur eine statische Notfall-Seite mit den notwendigsten Informationen in Textform, kann die Gefahr eines leistungsbedingten Ausfalls minimiert werden", sagt er.

"Aber letztlich kriegen sie jede Installation in die Knie", meint Professor Bernhard Neumair, Geschäftsführender Direktor des Steinbuch Centres for Computing am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). So viele Zugriffe, wie Mannheim sie meldete, könnten gar nicht nur aus einer Region kommen - "da muss deutschlandweit nach Infos oder Bildern gesucht worden sein", vermutet er. Die Stadt solle das analysieren und reagieren - etwa die Webcam abschalten und rechtzeitig die Serverkapazität aufrüsten. "Das ist ja nicht dramatisch unlösbar", so Neumair, "aber absolute Sicherheit kriegen sie nie", mahnt er. Für Katastrophen rät er daher, "die Informationen über viele Kanäle verteilen, nicht allein auf das Internet setzen, sondern auch auf das gute, alte Batterieradio - wie in grauer Vorzeit!"