Fährt die Draisine an die Wand?

Auf der Strecke sind - dank Unterstützung durch die Kraft der Sonne - von den Draisinen-Passagieren im Odenwald sämtliche Steigungen spielend zu meistern. Ob dies auch für den von Jahr zu Jahr höheren Schuldenberg zutrifft, steht mehr denn je in den Sternen. Über dem Vorzeigeprojekt von Landrat Matthias Wilkes schwebt ein bisher ausgeblendetes Damoklesschwert. Ein von der Aufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium in Darmstadt, verlangtes Gutachten könnte die Fahrt auf den Gleisen der Überwaldbahn abrupt stoppen. Die Betriebsgenehmigung steht auf der Kippe.

Um zu wissen, was Sache ist, nimmt der Landkreis weitere 100 000 Euro in die Hand. Experten sollen untersuchen, ob und wo nachgebessert werden muss.

Schon jetzt befindet sich die Bilanz in einer erheblichen Schieflage. Die Kosten für den Betrieb übersteigen die Kalkulation beträchtlich. Die Einnahmen aber lassen sich nicht in gleichem Umfang erhöhen. Zwar wurde die dem Businessplan unterstellte Zahl von 40 000 zahlenden Passagieren im Jahr bisher erreicht. Damit sind aber die Kapazitäten so gut wie ausgeschöpft. Die Topographie der Strecke und die auf ihr bewegten sperrigen Fahrzeuge lassen viel mehr nicht zu. Begegnungsverkehr ist ausgeschlossen. Ausweichen ist nicht.

Solardraisine Überwaldbahn Die Solardraisine Überwaldbahn rollt seit August 2013. Betreiber ist die gemeinnützige Überwaldbahn GmbH. 6,3 Millionen Euro wurden in den Erhalt und die Sanierung der denkmalgeschützten Bahnstrecke zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach investiert. Insgesamt flossen mehr als drei Millionen Euro an Fördermitteln in das Projekt. Die seit 1901 bestehende Eisenbahnstrecke 3579 von Mörlenbach nach Wahlen war im Jahr 1994 stillgelegt worden. Internet: www.solardraisineueberwaldbahn.de

Schwerer als der laufende Betriebskostenzuschuss wiegt ein zweites Problem, das dem Kreis auf die Füße fallen kann. Als Eigentümer des denkmalgeschützten Gleiskörpers zeichnet das Landratsamt dort für die Sicherheit verantwortlich. Bei drei in die Jahre gekommenen Viadukten - so reizvoll sie in der Landschaft stehen -, einigen Brücken und zwei Tunneln lauern an jeder Ecke Gefahren. So sollen in einem der unterirdischen Bauwerke schon mal Steine von der Decke plumpsen.

Auflagen wie für Straßenbahn

Auflagen gibt es - seit Jahren - auch aus anderem Grund. Erfüllt wurden sie bisher nicht. Dazu muss man wissen: Genehmigungsrechtlich unterliegt der Draisinen- den Anforderungen an einen Eisenbahnbetrieb. Es gelten die gleichen Kriterien wie für eine Straßenbahn.

Damit holen die kommunale Betreibergesellschaft nicht zu Ende gedachte Weichenstellungen der Vergangenheit ein. Was andernorts als Freizeiteinrichtung für Pedalritter betrieben wird, erfordert im bergigen Odenwald erheblich mehr technischen Aufwand. Die Strecke ist für nicht trainierte Passagiere zu steil. Deshalb sind die Fahrzeuge mit einem Elektromotor ausgestattet - und, weil dies modern ist und in die energiepolitische Landschaft passt, mit Sonnenenergie angetrieben. Die Kehrseite der Medaille: Die Fahrzeuge sind so schwer und hochgerüstet, dass sie nicht mehr als besseres Fahrrad auf Schienen durchgehen, sondern als Verkehrsmittel eingestuft werden.

Schon jetzt schießen der Kreis Bergstraße und die drei Odenwaldgemeinden Mörlenbach, Wald-Michelbach und Abtsteinach regelmäßig sechsstellige Beträge zu, damit die Draisine nicht wirtschaftlich an die Wand fährt. Über die Sinnhaftigkeit der Subvention gehen vom ersten Tag an die Meinungen im Kreistag auseinander. Als die SPD noch die Oppositionsbank drückte, gehörte sie dort zu den lautesten Kritikern des Projekts. Als Bündnispartner der Landratspartei CDU schlagen die Sozialdemokraten nun moderatere Töne an. Im "Einklang mit dem Koalitionspartner" wollen sie öffentlich hinterfragen, weshalb die Bauwerksprüfungen nicht längst vorgenommen wurden und mit welchen Sanierungskosten zu rechnen ist. Die FDP will mit einem Akteneinsichtsausschuss Licht ins Dunkel bringen. Landrat Christian Engelhardt steht dem offen gegenüber, teilte er gestern mit.