Falsche Beamte immer raffinierter

Rhein-Neckar. "Ganz wichtig: Sie dürfen mit niemanden darüber reden" - dieser Satz erzielt laut Polizei leider viel zu häufig die erwünschte Wirkung: Die oftmals älteren Menschen, die diese Anweisung bei Telefonaten mit einem vermeintlichen Polizei- oder Staatsbeamten hören, halten sich daran. Trickbetrüger haben so ein leichtes Spiel. Bis die Opfer oder Verwandten das bemerken, ist es meist schon zu spät. Die Betrüger sind mit der Beute längst über alle Berge.

Allein in der Zeit vom 16. bis 18. August gab es laut Angaben der Polizei Mannheim drei versuchte Täuschungen im Rhein-Neckar-Kreis. Heiko Kranz, Sprecher der Mannheimer Polizei, gibt aber Entwarnung: "Die Leute haben es in diesen Fällen immer schnell bemerkt." Erstaunlich sei jedoch, mit welchem Detailreichtum die Verbrecher vorgehen. In Darmstadt etwa wurde eine ältere Dame getäuscht, indem sie von einem angeblichen Beamten des Bundeskriminalamts (BKA) angerufen wurde. Der Anrufer gewann durch mehrere Gespräche das Vertrauen der Seniorin. Perfide behauptete er, dass er die Frau warnen wollte, da sie Opfer eines Trickbetrugs werden könnte. Auch hier kam die Seniorin der Aufforderung nach, über die ganze Sache Stillschweigen zu bewahren. Das Resultat: Ein hoher sechsstelliger Betrag wechselte den Besitzer. Erst später offenbarte sich die Frau.

Kein Mitarbeiter der Justiz

Neben "falschen Beamten" gibt es auch Probleme mit der Echtheit der anrufenden Telefonnummern. Kranz erklärt: "Die Betrüger rufen über das Internet an und generieren dann neue Nummern." In Heidelberg gaben sich die Betrüger bei einer 76-Jährigen als Mitarbeiter der Frankfurter Justizbehörde aus. Die betroffene Frau lachte kurz und legte danach direkt wieder auf. Ihr war bewusst, dass gegen sie nicht ermittelt würde. Das Besondere dabei: Beim Anruf der Gauner leuchtete die echte Telefonnummer der Staatsanwaltschaft auf.

Enkel-Trick misslingt

Der Heidelberger Ermittlungsgruppe "Cash-Down" sind noch wesentlich mehr Fälle bekannt. Oft stoßen die Beamten dabei auf Telefonverbindungen aus Call-Centern in der Türkei. Laut Angaben der Polizei blättern die Anrufer die hiesigen Telefonbücher durch. Bei besonders alt klingenden Vornamen wird in akzentfreiem Deutsch angerufen. Die Betrüger versuchen sich mit den Kontaktversuchen, ein Bild des potenziellen Opfers zu machen. Die Situation der Personen interessiert die Täter besonders. Auch Geldforderungen wie der "Enkel-Trick", kommen immer vor. Dabei gibt sich der Anrufer als Enkel aus und bittet Oma und Opa um Geld. Am 17. August wäre so beinahe eine 88-jährige Rentnerin aus Heidelberg um ihr Erspartes gebracht worden. Sie bemerkte jedoch, dass bei dem Anrufer etwas nicht stimmte und rief zur Sicherheit bei ihrem richtigen Enkel an. Der Schwindel flog auf. "Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft fordert am Telefon Geld ein. Die Polizei will auch nichts am Telefon wissen", erklärt Kranz: "Wir machen das persönlich."

Generell sollte die Nummer des Anrufers notiert und auch dessen Identität hinterfragt werden, so die Ratschläge der Polizei. Außerdem sollte immer ein Polizeirevier informiert werden, wenn es einen verdächtigen Anruf gegeben hat.