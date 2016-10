Fehlalarm verursacht Aufregung

Die Polizei war gestern kurz nach 8.35 Uhr an der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt. Es war Amokalarm ausgelöst worden.

Mutterstadt. Große Aufregung am letzten Schultag vor den rheinland-pfälzischen Herbstferien: Ein Amok-Alarm an der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt hat sich gestern Vormittag glücklicherweise als Fehlalarm entpuppt. Die Polizei gab nach rund zweieinhalb Stunden Entwarnung.

Es habe sich nach Angaben der Schulleitung um eine "technische Alarmauslösung" gehandelt", berichtete Sprecher Sebastian Burkhard vom Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen.

Gebäude evakuiert

Um 8.35 Uhr ging der Amok-Alarm bei der Polizei in Schifferstadt ein. Daraufhin setzten sich sofort alle verfügbaren Einsatzkräfte in Bewegung. Mobile und Sondereinsatzkommandos waren genauso vor Ort wie der Polizeihubschrauber, Feuerwehr und Rettungsdienste. Alleine die Polizei sei mit mehreren Dutzend Beamten im Einsatz gewesen, sagte Burkhard, ohne allerdings genaue Zahlen zu verraten.

Die Schule wurde nach dem Alarm sofort evakuiert, die Kinder wurden zu den Sammelstellen gebracht und vom DRK registriert. Es seien auch schnell besorgte Eltern vor Ort gewesen und hätten ihre Kinder nach der Registrierung in Empfang nehmen können, berichtete der Polizeisprecher. Die Polizeibeamten stürmten sofort ins Gebäude und durchsuchten die Schule mehrfach gründlich. Diese Suche habe sich ein wenig hingezogen, weshalb man erst kurz nach elf Uhr Entwarnung habe geben können.

Nun müssen die Beamten klären, wie der Alarm zustande kam und ob jemand ihn vielleicht vorsätzlich ausgelöst hat. Fest stehe, dass jemand aktiv werden müsse, um den Alarm auszulösen, sagte Burkhard. Deshalb sei es Teil der Ermittlungen, herauszufinden, wo genau der Alarm ausgelöst worden sei. Der Polizei dürfte bei ihrer Arbeit zugutekommen, dass das Schulhaus in der kommenden Woche leer steht. Gestern haben die Ferien begonnen.