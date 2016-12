Festnahmen nach Raubüberfällen in Speyer

Speyer. Nach mehreren Raubüberfällen in Speyer, im Zeitraum zwischen dem 2. August und dem 6. Dezember 2016, befinden sich zwei 22 und 19 Jahre alte Tatverdächtige seit Montag in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag gemeinsam mitteilen, werden den Männern mehrere Raubüberfälle im Stadtgebiet Speyer vorgeworfen. Darunter befinden sich teilweise bewaffnete Überfälle auf eine Pizzeria, einen Pizzaservice, eine Spielothek sowie Raubüberfalle auf Tankstellen.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen in Speyer wohnenden 22-jährigen albanischen Staatsangehörigen und einen 19-jährigen Deutschen aus Bruchsal. In den Wohnungen der Männer wurden laut Polizei umfangreiches Beweismaterial sowie Waffen sichergestellt. Die Haftbefehle gegen die beiden Männer wurden mit Unterstützung von Spezialkräften der Polizei am frühen Montagmorgen vollstreckt. Der 22-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt, der 19-Jährige ist in einer Jugendstrafanstalt untergebracht. Die Ermittlungen dauern an. (gbr/pol)