Feuchte Schnauze sorgt für ein wenig Glück

Wilhelmsfeld. Summer seufzt. Mitten in ihrem neuen Job angekommen, scheint die kleine Mischlingshündin die Aufgabe, in einem Menschen die Seele zum Klingen zu bringen, selbst zu genießen. Die Hand der Seniorin, die neben ihr im Krankenbett liegt, wandert langsam entlang des toffeebraunen Fells, berührt sanft die schwarzbraune Nase. "Ich habe selbst früher einen Hund gehabt", erinnert sich die alte Frau.

Summer seufzt erneut. Ja, das ist schon so ein ganz mystischer Augenblick, wenn ein Vierbeiner mit seiner bloßen Physis für einen Moment aus dem Leid, der Resignation und Lebenskargheit einen Funken Glück zaubert, findet Jasmin Achenbach aus Weiterstadt. Sie ist stolz auf ihre einjährige Hündin, die sie erst vor wenigen Monaten aus Südeuropa geholt hat. Und auch Susan aus Offenburg gibt dem Vierbeiner noch ein freundliches "Mach's gut!" mit auf den Weg, als er mit einem Sprung vom Bett den Besuch beendet. Gespielt war die Szene - Seminarteilnehmerin Irina Steinle mimte die Seniorin - und doch vermittelte sie für die Teilnehmerinnen der Fortbildung in Sachen Besuchshund einen spannenden Einblick in die Realität. Noch einer in der Runde lächelt: Peter Bödege kennt die Fragen, die jetzt im Raum stehen: Wie soll der Hund an den bettlägerigen Menschen herangeführt werden? Wie viel Ruhe muss der Mensch dem Tier vermitteln? So viel leichter scheint es da, mit dem eigenen Hund mal eben in einer Kindergartengruppe oder Schulklasse vorbeizuschauen und dort die "Benimmregeln" für Zwei- und Vierbeiner zu erklären oder einfach Ruhe im Unterricht zu vermitteln! Der Tierpsychologe führt durch das Netzwerk an Psychologie für Mensch und Tier.

Für andere Themen wie den Umgang mit Demenz, mit Schlaganfallpatienten, mit Hospizarbeit, Kindern und ihrer Wahrnehmung, Stressbewältigung und Hygiene lädt er Referenten ein. "Die Hunde sind ohnehin bestens drauf und spüren instinktiv, welche Aufgabe sie hier am Krankenbett haben", so Bödege. Doch dem Zufall überlässt der erfahrene Hundepsychologe nichts: Die Teilnehmer der Ausbildung zum Besuchs- oder Therapiehund werden zuvor geprüft. Danach gibt es einen fundierten Mix aus Theorie und Praxis mit Prüfung. Irina Steinle, Susan Raschkowski, Larissa Samhammer, Martina Sander und Jasmin Achenbach, die aus der ganzen Bundesrepublik angereist sind, wissen das zu schätzen. "Es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der einen solchen Kurs anbietet", so Martina Sander aus Pfaffenhofen. Auch Larissa Samhammer, die Sozialpädagogin ist und aus Ludwigsburg stammt, hat die Anreise in Kauf genommen. Mit Hündin Summer ist sie in der sozialen Gruppenarbeit tätig und hat ihre Bachelorarbeit über tiergestützte Pädagogik geschrieben.

Peter Bödege Peter Bödege (52) ist in Ulm aufgewachsen und lebt heute mit seiner Frau Petra und mehreren Hunden in Wilhelmsfeld. Er hat in Ungarn eine Hunderettungsstation aufgebaut und betreut. Am Institut für Tierheilkunde (IFT) Viernheim absolvierte er eine Ausbildung zum Hundepsychologen. Das Paar baute das Zentrum für Tiergestützte Therapie auf. Die Ausbildung zum Besuchshund streckt sich über fünf Wochenenden und kostet pro Hund 850 Euro. Rabatte gibt es für Tierheimhunde. www.zentrum-tiergestützte-therapie.de

Übung am Rollator

Mit Bödege geht es auf die Terrasse: Der Rollator wartet. Wie führt man einen Hund an diesem Gerät? "Achtet auf die Leine, sie darf sich nicht in den Rollen verheddern!", empfiehlt Bödege, "und denkt an eure eigene Ruhe." Yoga oder andere Entspannungstechniken empfiehlt er den Frauen, bevor sie mit dem Hund zu einem Besuch starten, denn das Tier spiegelt den Menschen in seinen Emotionen.

Grundbedingungen für die Ausbildung müssen auch die Hunde erfüllen: Sie sollten gesund und parasitenfrei sein, geimpft und stark in ihrem Gehorsam, ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Stressresistenz. "Soziale Kompetenz", so Peter Bödege, "ist für Zwei- und Vierbeiner wichtig. Die Begegnung von Mensch und Tier ist im Idealfall eine äußerst heilende."