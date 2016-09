Finale für den Wurstmarkt-Chef

Bad Dürkheim. Der "Jupiter" dreht die ersten Riesenrad-Runden, Sorin von der Kindereisenbahn hängt bunte Lichterketten auf und ein Tieflader mit Karussell-Teilen rollt träge auf den Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim. "Eben fährt ein Franzose mit seinem Wohnwagengespann zum dritten Mal über den gesperrten Platz. Könnt' ihr den mal bitte einsammeln, der findet alleine nimmer raus", ruft Wurstmarktmeister Roland Poh in sein Mobiltelefon. Nebenbei begrüßt er die Achterbahn-Mitarbeiter und nimmt ein Kamerateam in Empfang. Auf den Brühlwiesen geht es zwei Tage vor dem Start des größten Weinfestes der Welt am Freitag zu wie in einem Bienenstock.

Poh ist trotzdem entspannt. Seit 1991 organisiert der Chef des Ordnungsamtes das Schoppen-Spektakel. Geschickt jongliert er mit den Anreisezeiten von Schaustellern und den Größen ihrer Fahrgeschäfte: "Ohne logistische Planung hätten wir hier Chaos", sagt er.

"Scharfer Einstieg"

Poh ist beim Jubiläums-Wurstmarkt zum letzten Mal als Herr von Schubkarchständen, Winzerdorf und Fahrgeschäften im Dienst - 2017 arbeitet er seinen Nachfolger ein. Ein Grund für Wehmut ist das für ihn nicht: "Kein Wurstmarkt ist wie der andere und ich habe alle genossen", verrät er grinsend. Obwohl er einen "scharfen Einstieg" hatte: "Gleich bei meinem ersten Einsatz musste ich die Geisterbahn wegen eines Unfalls und das Riesenrad wegen einer gebrochenen Welle stilllegen."

Surrend schwebt die Plattform des mobilen Aussichtsturms "City Skyliner" zum TÜV-Check nach unten. "Der ist mit 13 Tiefladern hier angekommen und war schon beim Euro Vision Song Contest in Schweden am Start", erzählt Poh. "Ich bin schon ein bisschen stolz, dass der 83 Meter hohe Gigant zu den Höhepunkten unseres 600. Wurstmarkts zählt." Der Blick vom Skyliner - der direkt neben dem Fass thront - hat für Poh durchaus symbolischen Charakter: "Wir schauen ja auch auf 600 Jahre zurück und erzählen beim Festumzug, wie aus einer Winzer-Wallfahrt das größte Weinfest der Welt geworden ist." Wenn es nach ihm geht, soll das Volksfest heuer alle Rekorde brechen und die 700 000-Besucher-Marke knacken. "Ich hoffe am Eröffnungstag auf 80 000 Gäste und wenn das Wetter mitspielt, kann eigentlich nichts schiefgehen."

Nach den Terroranschlägen in Frankreich, Belgien und Deutschland habe man zwar die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, mit Einbußen rechnet der Wurstmarktmeister aber nicht. "Man darf sich nicht verrückt machen lassen. Wir haben deshalb auch kein generelles Rucksackverbot wie beim Münchner Oktoberfest verhängt", betont Poh. "Allerdings sind an allen acht Eingängen zum Festgelände Sicherheitskräfte postiert, die stichprobenartig Taschen kontrollieren."

Der Wurstmarkt habe ähnlich wie die Münchner "Wiesn" Vorbildcharakter für andere Volksfeste: "Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 haben alle auf uns geschaut, ob wir den Wurstmarkt schließen oder nicht", erinnert sich der Organisator. Damals habe man das Feuerwerk abgesagt und die Musik auf dem Festgelände gedrosselt. "Wir haben uns gedacht, es muss ja irgendwie weitergehen. Die Schausteller leben davon und für unsere Winzer ist das Fest eine wichtige Einnahmequelle, deshalb haben wir weitergemacht."

Umweg für Ministerpräsidenten

Allerdings bietet Pohs Blick zurück auch viele Anlässe zum Schmunzeln: Traditionell ziehen Festwirte und Winzer mit historischen Schubkarren zum Auftakt von der Innenstadt auf die Brühlwiesen, wo sie am Fass auf den Festplatz einbiegen. "Doch einmal kamen sie eben nicht", erinnert sich Poh. Er habe an alles gedacht an eine Panne mit der Absperrung oder gar an einen Unfall. "Plötzlich ist der Zug an der Saline aufgetaucht und von der falschen Richtung aufs Gelände marschiert." Pohs Chef, Bürgermeister Wolfgang Lutz, hatte dem damaligen Mainzer Ministerpräsidenten Kurt Beck den neuen Wurstmarkt-Kreisel zeigen wollen und den Zug umgeleitet. "Leider hat er vergessen, mir vorher Bescheid zu sagen."

Lebhaft in Erinnerung ist ihm auch die Diskussion um die Einführung des Weindorfes. "Da die Winzer-Warteliste für die 36 Schubkarchstände so lang war, wollten wir eine Alternative schaffen. Aber die Traditionalisten waren dermaßen entsetzt, dass sie das Weindorf boykottiert haben. Heute ist es aber keine Sache von entweder oder, man stellt sich nur noch die Frage, wohin man zuerst geht", verrät Poh grinsend, dass viele der einst erbitterten Gegner heute Stammgäste in den zwölf weißen Weinzelten sind.