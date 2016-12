Firma plant neues Geothermie-Kraftwerk 

Das Landauer Geothermie-Kraftwerk war einst ein Vorzeigeprojekt. © Venus

Karlsruhe/Germersheim. Ein Unternehmen aus Karlsruhe träumt von einem neuen Erdwärmekraftwerk in der Südpfalz. Bevor der Genehmigungsprozess ins Rollen kommt, will die Deutsche Erdwärme GmbH & Co. KG am 24. Januar bei einem "Infomarkt" in Germersheim den Bürgern ihre Pläne vorstellen. Diskutiert werden soll auch auf einer Internetplattform, die wohl ab Mitte Dezember online geht.

Heißes Thema

Keine schlechte Idee, denn Erdwärme ist in der Südpfalz ein heißes Thema: Seit das Geothermie-Kraftwerk in Landau - das einstige Vorzeigeprojekt - 2009 durch einige Erdbeben erschüttert wurde, kämpfen Bürgerinitiativen erbittert gegen die Nutzung der Erdwärme. Dass die Anlage in Landau im März 2014 stillgelegt werden musste, nachdem sich der Boden in der Umgebung stellenweise um mehrere Zentimeter gehoben hatte, hat das Vertrauen der Bürger in die Energie aus der Tiefe nicht unbedingt gefördert.

"Uns ist es sehr wichtig, dass auf diesem Weg gerade die Vorbehalte und Ängste zur Sprache kommen - und hoffentlich auch ausgeräumt werden können - , die beim Thema Geothermie in der Region zu Recht im Raum stehen", sagte Lutz Stahl von der Deutschen Erdwärme.

Diese Anlagen nutzen heißes Wasser aus der Tiefe zur Strom- und Wärmeproduktion. Er wisse, dass Erdwärme nach den Vorfällen in Landau in der Region nicht den besten Ruf genieße. Stahl sagte, bei der Planung der Kraftwerke habe sich aber viel getan. Man sei sicher, dass so ein Vorfall wie in Landau nicht wieder passiere. Man habe durch den Einsatz modernster Techniken ein geothermisches Reservoir lokalisiert, das den Wärmebedarf zahlreicher Gemeinden in der Südpfalz decken könnte. Nach Unternehmensangaben liegt es zwischen den Gemeinden Bellheim, Lustadt und Germersheim in einer Tiefe von 2700 bis 3800 Metern.

Insheim als Positivbeispiel

Ein vergleichbares Projekt sei die Erdwärme-Anlage der Pfalzwerke, die seit 2012 in Insheim (Landkreis Südliche Weinstraße) "völlig problemlos" Strom produziere. Der Bürgerdialog läuft den Angaben zufolge von Januar bis Juni 2017, der Genehmigungsprozess werde vermutlich bis Dezember 2018 dauern. Beginnen könne die Bohrung dann frühestens im Januar 2019. sin/lrs