Fit für Notfälle im Schulalltag

Worms. Die Glückwünsche gab's von Innenminister Thomas de Maizière persönlich und auch von der prominenten Moderatorin der Preisverleihung, der Journalistin Dunja Hayali. Der Kreisverband Worms des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) ist beim Förderpreis "Helfende Hand" des Bundesinnenministeriums auf dem Treppchen gelandet. Noch viel mehr als der Scheck über 4000 Euro zählte die bundesweite Anerkennung des Projekts "Vom Schülersani zum Katastrophenschutzhelfer". Die Initiative belegte den zweiten Platz in der Kategorie "Nachwuchsarbeit".

Mit dem Förderpreis "Helfende Hand" unterstützt das Bundesinnenministerium jedes Jahr ehrenamtlich engagierte Menschen, die sich in Deutschland zum Schutz der Bevölkerung engagieren. Eine Jury musste in diesem Jahr aus der Rekordeinsendung von mehr als 350 verschiedenen Ideen und Konzepten auswählen. Der ASB landete - als einziges Projekt aus der Metropolregion Rhein-Neckar - auf einem Spitzenplatz.

Schon seit dem Jahr 2010 bildet der ASB Schüler für den Schulsanitätsdienst aus. Dabei arbeitet die Hilfsorganisation mit dem Wormser Gauß-Gymnasium zusammen. "Das ist aus einer Projektwoche heraus entstanden", erinnert sich ASB-Sprecher Dirk Beyer im Gespräch mit dieser Zeitung. Vier Tage lang lassen sich junge Menschen zum Schulsanitäter ausbilden. Damit sind die Schüler fit für Notfälle, die im Schulalltag auftreten können. Und für diese Ausbildung opfern sie zwei Tage, die sie eigentlich während der mündlichen Abiturprüfungen an der Schule frei hätten, und ein Wochenende, weil es den Lehrgang im Blockunterricht gibt.

Helfende Hände Seit 2009 stärkt die Aktion "Helfende Hände" das ehrenamtliche Engagement zum Schutz der Bevölkerung. Der Initiator des Förderpreises ist das Bundesinnenministerium. Ausgezeichnet werden Projekte, die Menschen für einen Einsatz zum Schutz der Bevölkerung begeistern. Er zeichnet auch Unternehmen, Einrichtungen und Personen aus, die ihren Mitarbeitern ein ehrenamtliches Engagement überhaupt ermöglichen. In den acht Jahren des Wettbewerbs haben sich mehr als 1500 Projekte beworben. In diesem Jahr waren es rund 350 Projekte, so viele wie noch nie.

Nachhaltiges Konzept festgezurrt

Da das Projekt im Lauf der Jahre stetig beliebter wurde und der ASB zuletzt sogar 30 Schüler auf eine Warteliste setzen musste, hat die Organisation mit der Schule ein nachhaltiges Konzept schriftlich festgezurrt und zu einer vier Jahre andauernden freiwilligen Ausbildung ausgebaut. Die Grundlagen gibt's bereits in der fünften Klasse, wenn die Schüler während einer Projektwoche lernen: "Helfen statt gaffen". Dort bekommen die Kinder Grundsätzliches zum Thema der Ersten Hilfe vermittelt.

Ab Klassenstufe neun gibt's richtige Erste-Hilfe-Kurse und erste Möglichkeiten, in den Sanitätsdienst hineinzuschnuppern. Dazu bekommen interessierte Schüler einen Mitarbeiter des ASB oder auch ältere Schüler zur Seite, die die Ausbildung schon durchlaufen und hinter sich gebracht haben.

In der zehnten Klasse schließlich absolvieren die Schüler den Lehrgang als Schulsanitäter. In der elften Klasse können sie sich an insgesamt neun Tagen im allgemeinen Sanitätsdienst ausbilden lassen. Auch da werden die Schüler ein paar Tage vom Unterricht befreit, opfern aber auch ihre Freizeit. "Das ist ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten", sagt der ASB-Sprecher. Mit diesem Lehrgang in der Tasche können sie beispielsweise schon bei Sanitätsdiensten auf dem Sportplatz oder bei öffentlichen Festen mithelfen.

Praktikum im Krankentransport

In der zwölften Klasse schließlich gibt's die Möglichkeit, ein Praktikum im Krankentransport oder im Katastrophenschutz zu machen. Wer volljährig ist, kann beim ASB in die Einsatzgruppe wechseln. Drei Schüler absolvieren im Rahmen dieses Projektes auch schon eine Ausbildung zum Ausbilder. Sie werden im kommenden Frühjahr die Zehntklässler in deren Erste-Hilfe-Lehrgang unterrichten.

Das Projekt biete nur Vorteile für alle Beteiligten, erläutert Beyer die Vorzüge. Die Schüler können durch ihr soziales Engagement im Lebenslauf kräftig punkten, engagieren sich in der Schulgemeinschaft und erweitern ihren Horizont. Die Schule fördert ihre Schüler auch in sozialen Kompetenzen und sorgt nebenbei für eine medizinische Grundabsicherung bei Schulveranstaltungen. Auch dem ASB nutzt das Projekt, kann er doch dadurch seinen Nachwuchs im Sanitätsdienst und Katastrophenschutz gewinnen.