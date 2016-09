Unterkunft in Frankenthal:

Ein Bild vom Tuberkulose-Erreger. © dpa

Frankenthal. Nach dem vor rund drei Wochen erkrankten Iraner in Waldsee ist ein zweiter Flüchtling im Rhein-Pfalz-Kreis an offener Tuberkulose erkrankt. Der Flüchtling ist in einer Frankenthaler Sammelunterkunft untergebracht, wie Stadtsprecherin Kathrin Görtz dieser Zeitung bestätigte.

In der Flüchtlingsunterkunft am Festplatz sind derzeit etwa 120 Menschen untergebracht. Diese müssen nun alle mit Hilfe eines Blutschnelltestes untersucht werden, ob sie sich bei dem erkrankten Mann angesteckt haben. Eine weitere Untersuchung nach acht Wochen soll endgültige Sicherheit über eine mögliche Ansteckung geben. Ebenfalls untersucht werden alle Hilfskräfte, die in der Unterkunft Kontakt mit ihm hatten, darüber hinaus die ehrenamtlichen Helfer. Weitere Sicherheitsmaßnahmen seien nicht notwendig, sagte die Sprecherin der Stadt Frankenthal. (bjz)