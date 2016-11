Auf der A5 hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Walldorf. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt, kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf, ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, teilte die Polizei mit.

Die Autofahrerin war vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt und auf einen Laster aufgefahren, der verkehrsbedingt bremsen musste. Der nachfolgende Laster auf dem Mittelstreifen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf und schob das Auto unter den Laster. Die Schwerverletzte wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Straße war in Richtung Frankfurt bis gegen 20 Uhr voll gesperrt. Zwischen Bruchsal und Kreuz Walldorf, Fahrtrichtung Frankfurt, bildete sich ein Stau von zehn Kilometern Länge. (pol/kris)