Rhein-Pfalz. Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen in einem Haus in einer Ortsgemeinde des Rhein-Pfalz-Kreises eine 48-Jährige tot aufgefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatte der 52-jährige Lebensgefährte der Frau selbst die Beamten informiert. Den Angaben zufolge steht der Mann im Verdacht, seine Lebensgefährtin getötet zu haben. Er wurde am Samstagabend dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei auf Nachfrage nicht nennen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an. (pol/tns)