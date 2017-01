Freifahrschein im Luftlinientarif

Rhein–neckar. Vor dem Einsteigen in Bus und Bahn per Smartphone einloggen, beim Aussteigen mit einem Fingertipp wieder abmelden: Fahrscheine nach dem "eTarif" zu lösen, könnte so einfach sein. Nach dem Aus für die App "Touch & Travel" Ende November sollten in diesem Frühjahr eigentlich sogar zwei Systeme parallel im Verkehrsverbund Rhein-Neckar angeboten werden. Doch beide starten holprig: Während das für Februar angekündigte "ticket2go" auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wird, weil die Lizenzverträge nicht unterschrieben sind, startete "VRN eTarif" im Januar mit einigen Tagen Verspätung.

Gratis im Verbundgebiet mit Bus uns Bahn fahren? Das ist kein Aprilscherz! Weil es im technischen Detail der neuen App noch "hakte", konnten diejenigen, die das Programm ganz früh buchten, von einem besonderen Bonus profitieren. "Sie befinden sich in der Testversion", schreibt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den Kunden aufs Handydisplay. Und: "Derzeit können Sie hier testweise den ,eTarif' kostenfrei in allen Bahnen und Bussen im VRN-Gebiet nutzen." Dann wünscht das Unternehmen noch "eine gute Fahrt".

Grund- und Kilometerpreis

Ja, es stimmt, bestätigt ein RNV-Sprecher diesen "Freifahrtschein" in der Testphase auf Nachfrage. Fieberhaft werde an den technischen Details gefeilt. In den nächsten Tagen wird auf Normalbetrieb umgestellt. Ab dann gilt ganz normal der "eTarif", der auch Luftlinientarif genannt wird. Anders als beim elektronischen Ticket und den herkömmlichen Fahrscheinen, denen eine Waben-Preisstruktur zugrunde liegt, wird die Luftlinie zwischen dem Ein- und Aussteigepunkt berechnet. Aus dem Grundpreis (1,20 Euro) und den gefahrenen Kilometern (20 Cent beziehungsweise 15 Cent für Bahncardbesitzer) berechnet sich dann automatisch der Fahrpreis, mit dem das Kundenkonto belastet wird. Am Monatsende bucht das Verkehrsunternehmen per Lastschrift den offenen Rechnungsbetrag ab. Um das Programm nutzen zu können, ist einmalig eine Registrierung mit Mailadresse und Mobiltelefonnummer notwendig - das ist auch bei den beiden elektronischen Ticketsystemen "rnv Ticket" und "VRN DB Ticket" so.

Nicht unterzeichnet

Noch gedulden müssen sich ÖPNV-Kunden, die sich das "ticket2go"-System aufs Smartphone laden möchten. Eigentlich sollte diese Anwendung am 1. Februar starten. Doch der Start verzögert sich, wie VRN-Sprecher Axel Thiemann auf Nachfrage bestätigt. Die Verträge mit der Bahn-Tochter DB-Vetrieb, die das Abrechnungssystem stellt, seien noch nicht unterzeichnet.

Beide Apps, "VRN eTarif" und "ticket2go", gibt es für iPhone und Android. Erfunden habe man die "Luftlinien-Berechnung" zwar nicht, räumte Volkhard Malik, Geschäftsführer der VRN GmbH, bei der jüngsten Sitzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) im Mannheimer Stadthaus ein. In Tirol hatten die Verkehrsexperten dieses System entdeckt. Mit der Umsetzung im gesamten Verbundsystem übernimmt der VRN bundesweit eine Pionierrolle.

Manchmal günstiger

Für die Kunden kann sich das auszahlen: Der Luftlinientarif lohnt sich nicht nur, wenn man "ums Eck" fährt. Auch die Deckelung des Maximalbetrags im "eTarif" auf zwölf Euro am Tag beziehungsweise 90 Euro im Monat kann sich auszahlen. Zum Vergleich: Die Tageskarte der Preisstufe 5 kostet im Einzelverkauf 12,20 Euro, die der Preisstufe 6 sogar 17,90 Euro. Dafür fährt man zum Beispiel von Mannheim nach Kaiserslautern - mit dem Ticket auf dem Handy dann unbegrenzt oft für zwölf Euro.

Gerade für Fahrgäste, die nur zwei oder drei Haltestellen zum Beispiel zum Einkaufen zurücklegen wollen, wird der "eTarif" ebenfalls deutlich günstiger als das Einzelticket aus dem Fahrkartenautomaten, das zur Zeit 2,50 Euro kostet.