Fußgänger von Auto erfasst

Weinheim. Ein Fußgänger ist am Dienstagmittag an der Kreuzung Mannheimer Straße/Bergstraße von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben zogen sich bei dem Unfall, an dem insgesamt drei Autos beteiligt waren, auch drei Autoinsassen leichte Verletzungen zu.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Autofahrer kurz nach 13 Uhr von der Bahnhofsstraße über die Bergstraße in Richtung Mannheimer Straße fahren, übersah dabei vermutlich eine rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit einem VW zusammen. Dieser prallte durch die Kollision auf einen Fußgänger, der am Fußgängerüberweg wartete. Daraufhin stieß er noch mit einem weiteren Wagen zusammen. Die vier Verletzten wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung mit mehreren Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung Bahnhofstraße/Bergstraße/Mannheimer Straße bis 15.30 Uhr voll gesperrt. Neben der Bergung der Autos musste die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Zeugen Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung im Kreuzungsbereich nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/174-4045 entgegen. (gbr/pol/Bild: Priebe)