Ganz viel Platz nicht genutzt

Mannheim/Ludwigshafen. Platz wäre da, ganz viel. Riesige, betonierte Flächen, wenn aus den Ritzen auch meterhoch das Unkraut schießt. Aber hier, auf dem Gelände der Spinelli-Kaserne in Mannheim, könnten nun 500 Laster und Sattelzüge stehen - jene Fahrzeuge von Lieferanten, die gerade nicht auf das BASF-Werksgelände in Ludwigshafen dürfen. Nur: Bis zum frühen Abend kommt keiner, wird der eilig provisorisch vom Technischen Hilfswerk (THW) geschaffene Parkplatz nicht angenommen.

Schon am Montag, dem Tag des Unglücks, hatte Konrad Hummel, der Konversionsbeauftragte der Stadt Mannheim, die Idee, der BASF zu helfen - in der Spinelli-Kaserne. Die alten Wohnblocks, zum Stadtteil Feudenheim hin, sind zwar mit Flüchtlingen belegt. Der größte Teil des rund 115 Fußballfelder großen Geländes in Käfertal-Süd liegt aber völlig brach, ehe er 2023 zur Bundesgartenschau erblühen soll. In elf Blechhallen und auf den umliegenden Flächen standen lange, dicht an dicht, Fahrzeuge und Panzer - die Ausstattung einer kompletten Brigade, sprich 5500 Mann, die im Kriegsfall aus Amerika eingeflogen worden wären. Jetzt könnten hier Lkw von BASF-Zulieferern stehen.

THW mobilisiert Helfer

Ein Teil der Flächen hier gehört der Stadt (27 Hektar), ein Teil dem Bund. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), bei der die Schlüsselgewalt liegt, öffnete bereits am Dienstag der BASF die Tore. "Wir sind in solchen dringenden Notfällen gerne zu einer schnellen und unbürokratischen Hilfe bereit", so Projektmanagerin Martina Block vom BImA-Büro in Mannheim - und zwar mietfrei. Die BASF organisierte auch sofort einen Wachdienst. Um das riesige Areal zu beleuchten, ein Zelt für die Kontrolle der Fahrer aufzubauen, wurde die THW-Geschäftsstelle Mannheim eingeschaltet. Die mobilisierte sofort 20 Helfer der THW-Ortsverbände Mannheim und Heidelberg, die 15 Scheinwerfer sowie Notstromaggregate aufstellten. "Das kam ziemlich spontan", so Elke Dudziak, die Ortsbeauftragte des THW Mannheim. Lkw kamen - bisher - nicht. Dabei wäre das Areal über die A 6 und die B 38 sowie das Tor Völklinger Straße schnell erreichbar, ohne dass der Schwerverkehr Wohngebiete tangieren würde.

Unterdessen müssen in Ludwigshafen die Autofahrer auf der B 9 vor allem im Berufsverkehr mit längeren Staus rechnen. Grund: Nach der Explosion im Landeshafen ist das nahegelegene BASF-Tor 15 gesperrt, über das bislang die meisten der täglich 2100 Lkw ins Werksgelände gefahren sind. Der Chemiekonzern richtete einen Ausweichparkplatz für den Schwerlastverkehr neben der Kläranlage nördlich der A 6 ein. Dort erhalten die Lkw-Fahrer nun die Einfahrtpapiere. Auch in einer Mitteilung gestern Abend verwies der Konzern nur auf den Parklatz Kläranlage, nicht auf das auf der Kaserne eigens geschaffene Areal.

Wegen der Staus auf der B 9 waren gestern 20 Polizeibeamte im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Wann das BASF-Tor 15 wieder öffnet, ist nicht absehbar. Um die Situation nicht weiter zu verschärfen, verschob die Stadt Ludwigshafen Bauarbeiten in der Brunckstraße. pwr/ott