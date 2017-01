„Gefährlich für Allgemeinheit“

Darmstadt/Viernheim. Vor Gericht steht ein 52-Jähriger, und er schimpft erregt über "diesen hirnverbrannten hessischen Justizapparat". Der Mann ist als "Bombenleger von Viernheim" bekannt geworden. Im Juni 2010 erhielt der Militärfan zwölf Jahre Haft, weil er Sprengsätze gegen zwei Häuser geworfen, um sich geschossen und sich dann in seiner Wohnung im südhessischen Viernheim verschanzt hatte, mit jeder Menge Munition, Waffen und Sprengstoff. Es gab zwei Verletzte. Nach einem fast 28 Stunden langen Nervenkrieg ergab er sich schließlich. Nun steht er zum zweiten Mal vor dem Landgericht Darmstadt. In diesem Verfahren wird ihm vorgeworfen, in seiner Gefängniszelle Feuer gelegt haben.

Er bestreitet zum Prozessbeginn gestern die Tat. "Der Beschuldigte leidet an einer akuten paranoiden Schizophrenie", sagt Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge. Der Mann sei seelisch krank und gehöre in die Psychiatrie. "Er ist gefährlich für die Allgemeinheit."

In seiner Gefängniszelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Weiterstadt soll der Beschuldigte im August 2015 mit seinem Feuerzeug Papier, Bücher und Zeitungen angesteckt haben. Die Zellentür sei mit einem Bettgestell verbarrikadiert worden. "Deswegen konnte die Zelle zur Brandlöschung nur schwer betreten werden", beschreibt Tietze-Kattge die Lage. Alle Gefangenen der Station hätten weggebracht werden müssen. Drei JVA-Bedienstete hätten Rauchgasvergiftungen erlitten. Der Beschuldigte erlitt laut Anklage leichte Verletzungen. Er habe in der Toilette auf dem Boden gelegen, sich mit einem nassen Tuch und einem Plastiksack über den Kopf geschützt.

Der „Bombenleger von Viernheim“ Der als "Bombenleger von Viernheim" bekannt gewordene Mann hatte sich im August 2009 mit der Polizei fast 28 Stunden lang einen Nervenkrieg geliefert. Er hatte sich in seiner Wohnung verschanzt - auf einem Pulverfass aus Sprengstoff, Handgranaten, Munition und Waffen. Zuvor hatte der Mann aus Verärgerung vor einem Wohnhaus in Weinheim eine Granate gezündet. Außerdem deponierte er ein Kilo TNT vor dem Wohnzimmerfenster; es explodierte nicht. Vor der Tür einer vierköpfigen Familie in Viernheim ließ er einen Sprengsatz in die Luft gehen. Die Bewohner verletzten sich bei der Flucht.

Der 52-Jährige erzählt, er könne sich nur noch daran erinnern, durch die Flammen wach geworden zu sein. "Ich habe es gerade noch geschafft, mir den Plastiksack über den Kopf zu ziehen." So richtig viel wisse er nicht mehr. "Ich habe mehrmals erklärt, dass ich Gedächtnisverlust habe." An manche anderen Einzelheiten wiederum kann er sich ziemlich genau erinnern. An das Datum mancher Tage etwa - und wie es ihm gelang, in der Haft aus einem Glasreiniger Alkohol herauszuziehen.

"In den Satan mehr Vertrauen"

Der "Bombenleger von Viernheim" fühlt sich von der Justiz völlig falsch behandelt. "In den Satan habe ich mehr Vertrauen." In der Justiz gehe es zu "wie bei der Gestapo", behauptet er und, dass er misshandelt worden sei. Nach dem Brand sei ihm Erste Hilfe verweigert worden. "Ich soll doch hier nur als möglichst geisteskrank dargestellt werden", sagt er.

Immer wieder stoppt der Vorsitzende Richter Daniel Kästing den Beschuldigten in seinen Ausführungen. "Er ist mit großer Sicherheit krank", sagt der Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge vor dem Gerichtssaal. "Er ist in einer anderen Welt." Der ursprünglich auf vier Tage angesetzte Prozess wurde gestern um einen Tag verkürzt. Er soll morgen fortgesetzt werden, die Urteilsverkündung ist für den 9. Februar geplant.