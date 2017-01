Geldübergabe in Mannheim?

Gebete im Innenhof der Mevlana-Moschee in Ludwigshafen am Sonntagmittag. Am Montag soll Ismail Torun in Samsun (Türkei) bestattet werden.

Ludwigshafen. Die Mevlana-Moschee in Ludwigshafen: Das weiße Flachdachgebäude mit seinen kleinen Fenstern duckt sich neben der Würth-Niederlassung etwas unscheinbar mit einer Front an die Industriestraße. Es ist kurz nach 14 Uhr gestern Mittag. Dunkel gekleidete Männer stehen in kleineren Gruppen auf dem Gehweg vor dem Haus und im Innenhof. Dutzende haben sich in das angeschlossene Café zurückgezogen, trinken Tee, reden und schauen auf ihre Smartphones.

Alle blicken ernst und betroffen, immer wieder drückt ein Kopfschütteln das aus, was die Menschen seit zwei Tagen offensichtlich quält: die Fassungslosigkeit. Die Fassungslosigkeit über den Tod von Ismail Torun, eines geschätzten Gemeindemitglieds und - ja auch über die Umstände seines Todes.

Oft Geld gespendet

Torun Group 200 Mitarbeiter, sechs Tochtergesellschaften, elf Bauprojekte, 245 Immobilien - mit diesen Zahlen wirbt die in Ludwigshafen ansässige Torun Group auf ihrer Internetseite. Die Geschäftsfelder des Unternehmens: Isoliertechnik, Industrieservice, Handel, Automotive, Bau und Gebäudemanagement. stp

Eine Stunde zuvor drängten sich auf dem Gelände der Moschee mehrere Tausend Menschen, wie ein Teilnehmer berichtet. Sie seien aus Ludwigshafen gewesen, aus der Region, aber auch aus Mainz, Karlsruhe, Stuttgart, Berlin und aus der Türkei. Eine Stunde lang habe man für den Toten gebetet. Danach sei der Leichnam zum Flughafen Frankfurt gefahren worden. Heute soll er in Samsun an der türkischen Schwarzmeerküste bestattet werden.

Die Männer an der Moschee sprechen von Torun in besten Worten. "Es kann keiner glauben, dass er tot ist", sagt einer, der sich als Geschäftspartner und Unternehmer aus Ludwigshafen vorstellt, seinen Namen aber nicht nennen möchte. Torun sei oft in der Gemeinde gewesen, immer wieder habe er Geld gespendet. Er sei ein sehr beliebter Mensch gewesen, "durch seine Art, seine Bereitschaft zu helfen: jedem, der in Schwierigkeiten steckte".

Toruns Geschäftspartner erzählt ruhig, aber angespannt von den Ereignissen der vergangenen Tage - von den Ereignissen, wie sie sich abgespielt haben sollen. Denn: Bestätigt hat die Polizei nur den Fund einer Leiche bei Bad Dürkheim. Alles Weitere will die Staatsanwaltschaft Frankenthal erst heute bekanntgeben.

Die Quellen, auf die sich der Geschäftspartner Toruns bezieht, sind Freunde und andere Menschen aus der Gemeinde. Nach "diesen Spekulationen" habe Ismail Torun am Dienstagabend seine Familie am Telefon informiert, dass er nach Berlin fahre, um sich dort eine Immobilie anzuschauen. Am Mittwoch habe er dann Freunde angerufen und gesagt, dass sie ihm Geld leihen sollten. Die Rede ist von einer Million Euro.

Das Geld, so der Mann weiter, habe bis Donnerstagabend, 18 Uhr, an eine Frau in Mannheim-Neckarstadt oder Mannheim-Neckarau, übergeben werden sollen, angeblich eine Verwandte des Immobilienbesitzers. Torun habe am Telefon mehrmals Anweisungen gegeben, wer das Geld überbringen - und wer es auf keinen Fall überbringen soll: nämlich sein Sohn. Er habe dabei immer normal geredet und nicht nervös gewirkt, zitiert der Mann weiter seine Quellen. Die Geldübergabe habe dann am Donnerstagabend stattgefunden, berichtet Toruns Geschäftspartner.

Autos in Mannheim gefunden

Wie er weiter erzählt, hätten nun viele der Geschäftsmänner in Ludwigshafen Angst. Manche hätten sich Leibwächter engagiert. Für die Männer sei klar: Es gibt einen Zusammenhang zu dem Toten, der Ende November am Willersinn-Bad gefunden wurde. Seinen Angaben zufolge sei das Opfer ein italienischer Automatenhersteller gewesen und möglicherweise in eine Falle gelockt worden. Auch dazu machte die Polizei in Ludwigshafen gestern keine Angaben. In beiden Fällen habe man die Autos der Opfer in Mannheim gefunden; das des Italieners in der Karlsternstraße (wir berichteten), das von Ismail Torun nun auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Mannheim.

"Niemand weiß, wer als Nächstes dran ist", formuliert der Ludwigshafener Geschäftspartner drastisch. "Wir haben Vertrauen in den Staat, aber so lange niemand gefasst ist. . ." Er verstummt und blickt ins Leere. Seine Hoffnung: dass es stimmt, dass die Polizei drei Verdächtige gefasst hat und darunter der Täter ist.