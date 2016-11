Gemischte Halloween-Bilanz der Polizei

Region. Die Polizeidienststellen der Region haben nach der Nacht von Halloween auf Allerheiligen eine gemischte Bilanz gezogen. In einer Mitteilung vom Dienstag berichtet die Polizei von 36 Halloween-typischen Einsätzen, die sich über den gesamten Präsidialbereich verteilt hätten. Neben typischen Einsätzen, wie zahlreichen Ruhestörungen und Eierwürfen, dem Auftreten Maskierter sowie vereinzelten Farbschmierereien, sei es aber auch zu einigen außergewöhnlichen Fällen gekommen.

Auf dem Parkplatz eines großen Möbelhauses zwischen Schwetzingen und Mannheim-Rheinau hatten sich gegen 21:20 Uhr etwa 100 Personen, vorwiegend motorisierte Zweiradfahrer versammelt, um dort spontan gemeinsam zu feiern. Bereits um 18:20 Uhr war der Polizei auf der Bundesstraße 3 zwischen Schriesheim und Heidelberg ein Motorrad-Konvoi gemeldet worden. Dieser habe mehr als 100 Fahrzeuge umfasst. Ein Teil der Biker war Halloween-typisch gekleidet, eigenen Angaben zufolge hätten sich die Biker versammelt, um gemeinsam zu feiern.

Auch den Verlauf einer Vor-Allerheiligen-Party in einer Sinsheimer Groß-Disco sieht die Polizei als eher ungewöhnliches Ereignis. Aufgrund des offensichtlich so nicht erwarteten Partyzulaufs kam es in der Nacht zu Engpässen bei der Jackenausgabe, die in Einzelfällen bis zu zweieinhalb Stunden dauerte. Nur durch das Zeigen polizeilicher Präsenz sei es bei einzelnen Vorfällen geblieben.

Zu einem tragischen Zwischenfall sei es dagegen bei einer Halloween-Party im Heidelberger Schloss gekommen. Dort stürzte 29-jähriger Mann so unglücklich, dass er sich schwere Verletzungen zuzog. Er kam mit Verdacht auf einen Beckenbruch in ein Heidelberger Krankenhaus. (pol/mer)