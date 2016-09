Gericht vertagt den Urteilsspruch

Auf diesem Radweg zwischen Ludwigshafen und Limburgerhof ereignete sich in der Nacht zum 23. März die Bluttat, die das Landgericht Frankenthal verhandelt. © cs

Frankenthal. Der Prozess um die tödlichen Messerstiche auf einem Radweg zwischen Ludwigshafen und Limburgerhof ist vertagt worden. Die Erste Strafkammer des Landgerichts Frankenthal folgte gestern einem Antrag des Angeklagten. Dieser hatte per Fax aus der Justizvollzugsanstalt heraus darum gebeten, das Rauschgift LSD auf seine halluzinogene Wirkung untersuchen zu lassen, das Täter und Opfer in der Nacht zum 23. März zu sich genommen haben sollen. Nach einer kurzen Beratung entsprach die Kammer unter dem Vorsitz von Richterin Alexandra Ulrich der Bitte. Der Stoff, den der Vater des Opfers in der Wohnung seines Sohnes gefunden und den Ermittlungsbehörden übergeben hatte, wird nun ans Landeskriminalamt in Mainz geschickt. Dort soll eine qualitative Wirkstoffanalyse des LSD angefertigt werden.

Auf Radweg verblutet

Wie berichtet, hatte der 22-jährige Angeklagte Thomas M. (alle Namen von der Redaktion geändert) zum Prozessauftakt zugegeben, dass er auf seinen Bekannten Benny W. eingestochen hat. W. verblutete auf dem Radweg und wurde von zwei Schülern, die mit ihren Rädern auf dem Weg nach Hause waren, in der Tatnacht kurz nach drei Uhr tot gefunden. M. hatte angegeben, dass er mit seinem Bekannten Marihuana geraucht und LSD genommen habe. Im Rausch habe er Angstzustände bekommen und sich von W. bedroht gefühlt, weshalb er zugestochen habe.

M. bot in seinem Antrag, den er ohne das Zutun seines Mannheimer Anwalts Hans Ulrich Beust verfasst hatte, auch eine Haarprobe an und bat um weitere Tests. Damit will er nachweisen lassen, dass er Rauschgift zu sich genommen habe. Jedoch sowohl Staatsanwalt Kai Ankenbrand als auch der psychiatrische Sachverständige des Verfahrens, Harald Dreßing, der Leiter der Forensischen Psychiatrie am Mannheimer Zentralinstitut (ZI) für Seelische Gesundheit, hielten eine Haarprobe ein halbes Jahr nach der Tat für wenig aussagekräftig. Sicher könne man nachweisen, dass der Angeklagte Drogen genommen habe, nicht aber den genauen Konsum in der Tatnacht.

Fortsetzung am 18. Oktober

Das Gericht will nun die Untersuchungsergebnisse der Rauschgift-Analyse abwarten und vertagte sich auf den 18. Oktober. Mit den Plädoyers von Staatsanwaltschaft sowie Rechtsanwalt Hans Ulrich Beust und möglicherweise einem Urteil wird erst am 29. November gerechnet.