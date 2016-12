Geschichte lockt Touristen an

Nach der Umgestaltung führt ein Grünzug vom Klostergelände in Richtung Osten (unten rechts). So entstand eine Achse nach Lauresham und Altenmünster.

Lorsch. Plackerei zu nächtlicher Stunde, die Bediensteten sind übermüdet, durchgefroren - und verängstigt. Denn sie hören das Heulen der Wölfe. Aber es hilft alles nichts: Die Arbeit im Herrenhof muss erledigt werden. Wie die Menschen des Frühmittelalters die Nacht erlebten, zeigt am kommenden Freitag ab 18 Uhr das Freilichtlabor Lauresham in Lorsch bei drei Führungen.

Alltag im Mittelalter: In der südhessischen Stadt wird er lebendig und anschaulich vermittelt. Die Eröffnung von Lauresham vor zwei Jahren war eines von vielen Teilprojekten, die die 13 500 Einwohner zählende Kommune zu einem Zentrum der mittelalterlichen Forschung und der Museumspädagogik machten. Nicht von ungefähr nennt Lorsch sich seit 2010 Karolingerstadt. Denn hier steht das Kloster, das Karl der Große 772 unter seinen persönlichen Schutz stellte. Binnen weniger Jahrzehnte erstreckte sich der Besitz an Gütern von der Nordseeküste bis an den Alpenrand.

Dass eines der Machtzentren des Frühmittelalters nach seiner Auflösung und Zerstörung nicht in Vergessenheit geriet, ist nicht zuletzt der Unesco zu verdanken. Sie erklärte das Kloster Lorsch vor 25 Jahren zum Weltkulturerbe - dem ersten in Hessen. Rückblickend, so Gabi Dewald von der Pressestelle der Stadt Lorsch, sei das "eines der entscheidenden Ereignisse in der wechselvollen Geschichte der einstigen Reichsabtei" gewesen.

25 Jahre Weltkulturerbe Seit 1991 sind "Kloster Lorsch und Altenmünster" Unesco-Weltkulturerbe. Das Ursprungskloster Altenmünster lag an der Weschnitz. Das 25-jährige Jubiläum feiern Stadt und Land heute Abend mit einem großen Festakt. In die ersten Jahre nach 1991 fallen unter anderem Museumspädagogik, Museumszentrum und ausgedehnte archäologische Grabungen. Von 2009 bis 2015 investierten Stadt und Land massiv in den Museums-Ausbau und die Digitalisierung historischer Werke. Einer der Höhepunkte war die Eröffnung des Freilichtmuseums Lauresham 2014. bhr

Bessere Bushaltestelle

Dewald erinnert sich an die 70-er Jahre. Direkt an der pittoresken Königshalle mit der weltberühmten bunten Sandsteinfassade lag die Bushaltestelle. Und so war eines der wenigen gut erhaltenen Gebäude aus karolingischer Zeit im öffentlichen Bewusstsein in erster Linie eine Unterstellmöglichkeit bei schlechtem Wetter. Heute sind die Lorscher nicht stolz auf irgendwelche Haltestellen. Sondern auf ihr Kloster - und den Ruf, den es weit über Deutschland hinaus genießt. Durch die Ernennung zum Weltkulturerbe, so die Stadt, habe sich das Bewusstsein in der Bevölkerung entscheidend gewandelt.

Und nicht nur das: Der Unesco-Titel diente ganz konkret als Möglichkeit, die Bebauung des hinter der Königshalle liegenden Geländes in Richtung Osten zu verhindern. Denn eine Auflage der Unesco war es, zwischen dem Areal in der Innenstadt und dem kleinen Ursprungskloster Altenmünster an der Weschnitz eine Verbindungsachse zu schaffen. Eine Bebauung dazwischen hätte diese Achse zerstört - und das Kloster damit womöglich seinen Welterbe-Status verloren.

2009 startete Lorsch gemäß den Unesco-Vorgaben gemeinsam mit dem Land Hessen ein großangelegtes Projekt zur Umgestaltung des gesamten Areals und zur Schaffung neuer Anziehungspunkte. 12,1 Millionen Euro flossen bis 2015 unter anderem in Freilichtlabor, Restaurierung der Klostermauer, Instandsetzung des Kirchenfragments, Besucherzentrum und Kulturachse nach Altenmünster.

Das 2015 weitgehend abgeschlossene Maßnahmenbündel ist aus touristischer Sicht ein Volltreffer. Gabi Dewald nennt ein paar Zahlen. Die Zahl der Übernachtungen sei von 2013 auf 2014 um 36,7 und von 2014 auf 2015 um 56,6 Prozent gestiegen. Deutlich von der Attraktivität des historischen Kleinods konnte auch Lorsch selbst profitieren. An Stadtführungen nahmen 2013 noch 749 Personen teil, 2015 waren es 2600. Das Welterbe-Areal selbst verzeichnet jetzt gut ein Drittel mehr Besucher als vor 2015.

Eine Folge des Welterbe-Status war 1994 die Gründung der Museumspädagogik. Sie stand vor der Aufgabe, ein "Bodendenkmal" attraktiv für viele Bevölkerungsgruppen zu machen. Dadurch, so Gabi Dewald, habe man "zwangsläufig sehr innovativ" sein müssen und - zum Beispiel mit Lauresham - auch Anziehungspunkte für Familien mit Kindern geschaffen.