„Glücklichmacher“ gesucht

Sie alle und noch viel mehr packen am Samstag beim Freiwilligentag der Metropolregion mit an.

Rhein-Neckar. Den vielleicht ausgefallensten Bedarf meldet Dirk Eichenauer von der Stadt Lampertheim. Die helfende Hand, die in der südhessischen Spargelstadt gesucht wird, muss filigran über vier Saiten streichen können. "Wir suchen einen Cellisten oder eine Cellistin", sagt er. Das Projekt heißt: "Große Musik für kleine Ohren", ein Kinderkonzert, das eine Privatinitiative am kommenden Samstag geben möchte. Auch das ist der Freiwilligentag. Am 17. September packt die ganze Region mit an. Gesucht werden noch etwa 2400 Helden des Alltags.

Genau 397 Projekte gibt es, wie Pressesprecher Florian Tholey von der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH gestern die aktuellsten Zahlen meldete. 73 Städte und Gemeinden machen mit. 2014 beim jüngsten Freiwilligentag waren es 290 Projekte, bei denen 6000 Helfer schafften, was die Aufgaben hergaben.

Diesmal werden 7400 fleißige Hände benötigt, meist für handwerkliche Arbeiten. Da sollen Klassensäle oder Kindergartenräume einen neuen Anstrich bekommen, Biotope werden auf Vordermann gebracht oder Möbel aus Paletten gebaut und - ganz nebenbei - Flüchtlinge integriert. Spitzenreiter ist die Stadt Ludwigshafen, die 48 Projekte angemeldet hat, dicht gefolgt von Lampertheim, das auch schon beim vergangenen Freiwilligentag ganz oben auf dem Treppchen stand. 2014 hatten die örtlichen Projektverantwortlichen 41 Aktionen eingesammelt, diesmal sind es 47.

Freiwilligentag 2008 hob die Metropolregion auf Initiative des damaligen Vorsitzenden des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein Neckar, Claus E. Heinrich, den Freiwilligentag aus der Taufe. Das Ziel war, die geballte Kraft des bürgerlichen Engagements an einem Tag sichtbar zu machen. Wer mitschafft, bekommt am Samstag freie Fahrt im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN). Die Sparkasse steuert die Versicherung bei, damit auch jeder Helfer bei Verletzungen selbst Hilfe bekommt. Infos über die Projekte und den Bedarf an Helfern gibt's im Internet unter www.wir-schaffen-was.de.

Helfer für Begegnungsfest

Susanne Ziegler, die bei der Stadt Ludwigshafen Ansprechpartnerin für den Freiwilligentag ist, weiß, wo noch "Glücklichmacher" gesucht werden: Im Kindergarten Herz Jesu soll das Baumhaus wieder flott gemacht werden, in der Lessing-Grundschule in Edigheim sind Malerarbeiten zu erledigen, im Kulturzentrum "dasHaus" werden Helfer für ein Begegnungsfest gesucht, und ein Riesen-Memory soll die Bewohner im Brennpunkt Kropsburgstraße einander näher bringen.

Auf Nachhaltigkeit setzt das Projekt "Lichtpunkt". Die Passantenseelsorge der Diözese Speyer nutzt den Freiwilligentag, um Helfer zu finden, die auf Dauer Gutes tun wollen. Wer hier mitmacht, bekommt Schulungen für die richtige Gesprächsführung. "Man kann vieles für sein eigenes Leben mitnehmen", erläutert Joachim Lauer ganz persönlichen den Nutzen. Und die BASF rückt in der Ernst-Reuter-Grundschule an, um den Schulhof auf Vordermann zu bringen. Jede Klasse bekommt ein Hochbeet, es werden ein Klassenzimmer im Außenbereich und weitere Spielangebote aufgebaut. Auch Mannheim ist traditionell stark vertreten und sucht Mitstreiter für 45 Projekte. Beim Selbsthilfetag im Nationaltheater beispielsweise sind Lotsen gefragt, die Besuchern den rechten Weg weisen. Das Umweltforum sucht "Stadtteildetektive". Diese sollen vor Ort erkunden, ob der Bürgerstadtplan noch der Wirklichkeit entspricht. Der Plan soll nämlich zum Radjubiläum im kommenden Jahr neu aufgelegt werden, und das nach Möglichkeit fehlerfrei. Der Verein InFamilia sucht Mitstreiter, um in Feudenheim ein Grundstück für einen Wiesenkindergarten mit 20 Plätzen herzurichten.

In der Viernheimer Musikschule soll ausnahmsweise nicht der Taktstock, sondern der Pinsel geschwungen werden. Ein Bandraum bekommt einen neuen Anstrich. Und die Helfer suchen jemanden, der sie verköstigt und bei Kräften hält.

Sinsheim, das zum vierten Mal mit von der Helfer-Partie ist, nutzt den Tag ebenfalls für Integrationsprojekte. Ein Flüchtlingsheim bekommt Möbel aus Paletten und eine "Oase der Ruhe". In die gleiche Richtung geht es in Germersheim, wo 100 Helfer benötigt werden, um einen Spielplatz aufzubauen. Viele Flüchtlinge werden mitanpacken, sagt Bürgermeister Marcus Schaile. Noch etwa 20 weitere Mitstreiter werden gesucht. Grünstadt ist Novize in Sachen Freiwilligentag und mischt mit vier Projekten mit, unter anderem einer Renovierung im Kindergarten.