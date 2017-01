Große Anteilnahme nach Brand

Gaiberg. Nach dem Brand eines Wohnhauses in Gaiberg am Freitag, bei dem einige Bewohner ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, ist die Anteilnahme auch über den Ort hinaus immens. "Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß, momentan sind wir bei einer Freundin untergekommen", sagt Mike Miceli, der mit seinem Freund in dem Haus wohnte, von dem nun nur noch ein verkohlter Schutthaufen übrig ist. "Die TSG 1899 Hoffenheim, die Volksbank und viele andere Firmen wollen uns unterstützen, das ist Wahnsinn."

Die Feuerwehr, die am Freitag mit 100 Mann gegen das Feuer ankämpfte, habe zudem zu Spenden aufgerufen. "Die Sachen, die wir gespendet bekommen, sind nagelneu" ist Miceli dankbar. Alles, was dem Gaiberger nach dem Unglück geblieben ist, sei eine Boxer-Shorts, ein T-Shirt, ein Handy und das Auto. "Besonders schade ist es um die Erinnerungsstücke, meine Mutter ist früh verstorben und nun habe ich gar nichts mehr von ihr", erzählt er.

Das Feuer war am frühen Morgen in Micelis Büro in der Ringstraße ausgebrochen. "Um halb sieben wurde geklingelt und gegen die Türe geschlagen. Dann habe ich gesehen, dass es im Büro qualmt." Miceli habe noch versucht, zu löschen, doch da das Haus aus Holz war, breitete sich das Feuer rasant aus. Kurz darauf sei schon das erste Feuerwehrauto vorgefahren. Bis 12 Uhr mittags kämpften die Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei gegen die Flammen, ehe der Brand gelöscht war. Zwei von ihnen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 350 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Feuerwehr geht aber von einem Kabelbrand aus. jei