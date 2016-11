„Habe Messer überall am Körper gehabt“

Frankenthal. Ein Baby lächelt von den T-Shirts und Pullis der Verwandten im Zuschauerbereich des Gerichtssaals. "Unser Engel Senna ist immer mit uns!", steht auf dem Rücken. Es ist ein gemeinsames Zeichen der Trauer um das zwei Monate alte Baby, das in der Nacht zum 14. Mai von seinem Vater vom Balkon des zweiten Stocks geworfen wurde und sterben musste. Am zweiten Verhandlungstag hört das Gericht die Vorgeschichte dieser grausamen Tat. Sennas Mutter Samira L. (alle Namen geändert) sagt als Zeugin aus und gewährt schockierende Einblicke in die zwei Jahre dauernde Beziehung mit dem Angeklagten Daniel M.. Es ist eine Geschichte, geprägt von Gewalt, Psychoterror und Verzweiflung.

Kennengelernt haben sich die beiden im Mai 2014 im Frankenthaler Krankenhaus. Beide waren wegen psychischer Probleme und Drogenkonsum dort. "Er hat mir leidgetan", sagt Samira. Da sie sehr hilfsbereit sei, habe sich alles irgendwie ergeben. Sie sei sein einziger Halt, habe er gesagt. Nach drei Monaten sei man zusammengezogen.

Krankhafte Eifersucht

Seine Liebe steigerte sich schnell in besitzergreifende Eifersucht mit regelmäßigen Gewaltausbrüchen. "Ich habe das Messer schon überall am Körper gehabt", schildert die 20-Jährige vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts. In der gemeinsamen Wohnung habe es bis aufs Bad keine Türen gegeben, damit sie sich nicht verstecken könne, wenn er sie mal wieder verprügelt habe. Er sei auf alle krankhaft eifersüchtig gewesen: auf die Eltern, Kinder und Geschwister. Einmal sei ein Freund zu Gast gewesen und in Tränen ausgebrochen, weil er seine Kinder nicht mehr sehen dürfe. Sie habe ihm tröstend die Hand auf die Schulter gelegt. Danach habe Daniel M. ihr vor Eifersucht ins Gesicht gebissen. Wie sie darauf komme, fremde Männer anzufassen, habe er gefragt.

Ob sie ihm denn Anlass zur Eifersucht gegeben habe, will das Gericht wissen? "Gar nicht", sagt sie. Sie sei stets treu gewesen - im Gegensatz zu ihm. Denn sie habe sich bei ihm zweimal mit Geschlechtskrankheiten angesteckt. Und die könne er sich nur bei anderen Frauen geholt haben. Als sie ihm das vom Arbeitsplatz in einem Supermarkt via Handy geschrieben habe, sei er plötzlich aufgetaucht, habe sie gegen ein Regal gestoßen und mit auf einen Feldweg in der Nähe genommen. Dort habe er mit einer Fahrradkette gegen ihre Beine geschlagen.

M. habe sie auch mehrfach vergewaltigt. Er habe sie überall hin geschlagen, auf die Schläfe, die Nase, den Arm. Den Unfallärzten habe sie aber nie erzählt, woher die Verletzungen kamen. Noch am Tag vor der Entbindung habe er sie in den Bauch geschlagen. Wegen der Schmerzen seien sie ins Krankenhaus gefahren. Die Ärztin habe ihr angeboten, im Krankenhaus zu übernachten. Das habe Daniel M. aber abgelehnt.

Warum sie ihn denn angesichts dieses Terrors nicht verlassen habe, will das Gericht wissen. Es war pure Angst, sagt sie. Er habe angedroht, ihre ganze Familie zu töten und "aufzuschlitzen". Einmal sei er sogar schon auf dem Weg gewesen, bewaffnet mit drei oder vier Messern.

Am Tag der Tat seien zwei Bekannte in der Wohnung gewesen. Einer habe ihr dringend geraten, mit den Kindern - davon zwei aus M.s erster Ehe - im Schlafzimmer zu bleiben. Die Männer hätten im Wohnzimmer Kokain konsumiert. Mitten in der Nacht sei M. ins Schlafzimmer gestürmt. Er habe ihr vorgehalten, sie habe dem Bekannten von den ständigen Schlägen erzählt. Er habe die Babywiege vor Wut gegen den Schrank geschleudert, sie von hinten in den Schwitzkasten genommen, ein Messer aus einer Schublade geholt und ihr insgesamt fünfmal in Rücken, Schulter und Oberarm gestochen. Der Bekannte sei dann ins Schlafzimmer gestürmt und habe mit M. gekämpft. Währenddessen sei sie geflohen und habe dann mit dem Handy Hilfe geholt.

Der Angeklagte lauscht den mehr als zweistündigen Ausführungen interessiert, schüttelt zuweilen den Kopf und macht sich Notizen.

Tragische Randnotiz: Am Tag der Tat habe sie sich von ihm trennen und heimlich mit dem Baby ausziehen wollen, sagt Samira. Doch dann habe M. sich am Mittwoch krankgemeldet. Zur Flucht kam es nicht mehr.