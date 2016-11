Haft nach Serie von Einbrüchen

Mannheim. Weil sie im Zeitraum von Mitte Oktober 2015 bis Anfang Februar 2016 serienweise Wohnungseinbrüche begangen haben, sind ein 28-Jähriger und ein 25-Jähriger gestern von der Vierten Strafkammer des Mannheimer Landgerichts zu sechs Jahren und drei Monaten beziehungsweise fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer sogar acht Jahre beziehungsweise sechs Jahre und sechs Monate Haft gefordert. Rechtsanwältin Ursula Domke hielt für ihren 28-jährigen Mandanten eine Strafe von nicht mehr als sechs Jahren für angemessen. Verteidiger Michael Amiragov forderte für seinen Mandanten eine milde Strafe von nicht mehr als fünf Jahren. Dem stimmte das Gericht letztlich zu.

Beide Männer sollen im genannten Zeitraum gemeinschaftlich in 14 Anwesen in Mannheim, Mainz, Oberahr, Niederahr, Ilvesheim, Lambsheim, Kronau, Einhausen und Eppelheim eingebrochen sein. Einmal davon blieb es nur beim Versuch. Dabei stahlen sie Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände, die sie zunächst bei der Freundin des 25-Jährigen lagerten und anschließend verkauften. Die Frau muss sich in einem gesonderten Prozess verantworten.

Der ältere Angeklagte soll zudem zwei weitere Einbrüche in Mainz und Ilvesheim begangen haben. Auch in Mannheim versuchte er es nochmals, doch das Vorhaben scheiterte. jei