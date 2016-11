Haft nach sexuellem Missbrauch

Heidelberg. Weil er seine Stieftochter über Jahre hinweg sexuell missbraucht hat, ist ein 54-Jähriger von der Jugendschutzkammer des Landgerichts Heidelberg gestern zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Die Vertreterin der Anklage, Staatsanwältin Anette Gattner, forderte in ihrem Plädoyer sogar sieben Jahre Haft. Verteidigerin Andrea Combé hielt fünf Jahre für angemessen. Seit der Grundschulzeit - hatte der Handwerker zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche gestanden - hatte er das Mädchen regelmäßig sexuell missbraucht. Mindestens 24 Mal hatte er allein in den Jahren vor ihrem 14. Geburtstag Geschlechtsverkehr mit ihr.

Tatort Jugendzimmer

Wohl in einer Mischung aus Angst und Scham schwieg das Kind jahrelang. Tatort war oft das Jugendzimmer, aber auch am Urlaubsort und in einem Wohnwagen fand der Missbrauch statt. Die fast 30 Jahre alte Frau hatte erst im vergangenen Jahr die Kraft gefunden, die Taten anzuzeigen. Sie leidet bis heute unter den Folgen des Missbrauchs.

Hinter der Fassade einer heilen Familie müssen sich Abgründe aufgetan haben. Ihre Mutter, die Lebensgefährtin des nun verurteilten Mannes, konnte sich bei ihrer Vernehmung als Zeugin trotz mehrfacher Konfrontation mit dem Geständnis nicht vorstellen, dass der Missbrauch stattgefunden hat. Das Gesetzbuch sieht für schweren Missbrauch eines Kindes eine Haftstrafe von zwei bis zehn Jahren vor. miro