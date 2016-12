„Hanni und Nanni“ drehen Serie

Alle Bilder anzeigen Jana (l.) und Sophia Münster 2013 bei der Film-Vorstellung. © Rittelmann Sophia Münster (Mitte) aus Ilvesheim spielt in der neuen Web-Serie Maria, die modebewusste Freundin von Hauptdarstellerin Annette (Barbara Prakopenka, links). Jenny (Laura Berlin, rechts) mimt Annettes ältere Schwester. © Steffen Junghans

Ilvesheim. Der Kinderkram ist vorbei - statt "Hanni und Nanni" steht für Jana und Sophia Münster jetzt das Abi ganz oben auf der Prioritätenliste. Doch die Herbstferien haben die Film-Zwillinge, die mit ihrer Familie in Ilvesheim leben, für ein spannendes Drehprojekt genutzt: Bei der Webserie "Alles Liebe, Annette" stand Sophia eher vor der Kamera, während Jana ein Praktikum hinter den Kulissen absolvierte - und sogar eine komplette Episode eigenverantwortlich produzierte.

Ein Interview mit den beiden 18-jährigen Schülerinnen ist eine kurzweilige Sache - eben doch ein bisschen wie ein Besuch bei "Hanni und Nanni" persönlich. Die jungen Frauen plaudern und witzeln sympathisch - und ständig muss man aufpassen, dass man sie nicht doch verwechselt. Mit den Verfilmungen nach der Vorlage des Kinderbuchklassikers von Enid Blyton sind die Ilvesheimerinnen bundesweit bekanntgeworden. Trotzdem sollten sie ohne Starallüren und mit viel Bodenhaftung aufwachsen - dafür sorgt vor allem Vater Thomas Münster, der die Töchter managt. Und so lieben es die Heranwachsenden, auch mal "ganz normal" den Mannheimer Weihnachtsmarkt zu besuchen. Einzige Einschränkung: "eher abends", plaudert Jana, "da sind nicht so viele kleine Kinder unterwegs, die uns als ,Hanni und Nanni' erkennen." Auf welcher Schule sie sich gerade auf das Abitur im April vorbereiten, verraten sie lieber nicht - auch das ein Schutz der nötigen Privatsphäre.

Junges Format

Öffentlich-rechtliche Web-Serie "Alles Liebe, Annette" ist eine Serie, die unter anderem über YouTube im Internet kostenlos angeschaut werden kann. Es sind 100 Teile à fünf Minuten gedreht worden. Jede Woche werden drei neue Episoden freigeschaltet. Man kann die Serie auch über die "funk"-App auf dem Smartphone oder Tablet anschauen. "Funk" ist das neue Netzwerk von ZDF und ARD, die Federführung liegt beim SWR. "Annette" ist die erste fiktionale Serie mit und um einen VLog. Ein VLog ist ein Video-Blog. Der Begriff setzt sich zusammen aus Video und Weblog und bezeichnet eine Webseite, die regelmäßig mit neuen Inhalten - kurzen Videofilmen - bestückt wird. Zielpublikum von "funk" sind 14- bis 29-Jährige: Sie schauen immer weniger Fernsehen. In den ersten drei Wochen wurde die App 100 000 Mal heruntergeladen

Die neue Webserie erzählt die Geschichte einer Clique um Hauptfigur Annette (Barbara Prakopenka). Von der Uni abgelehnt, möchte sie sich auf ihrem Weg zur Autorin nicht abbringen lassen und startet einen Internet-Blog. Begleitet wird sie dabei stets von ihrer Freundin Maria, die Sophia Münster spielt.

Es geht bei der Serie nicht nur um einen Video-Blog - die Serie ist auch so gedreht: Die Kamera bleibt meist statisch, als wäre sie in einem Computer eingebaut. Der Zuschauer bekommt den Eindruck, tatsächlich einen Blog zu verfolgen. Mit dem neuen Format möchten ZDF und ARD Zuschauer zwischen 14 und 29 Jahren ansprechen, für die der Besitz eines Fernsehgerätes nicht mehr zu den Prioritäten gehört, die das Smartphone dafür aber kaum aus den Augen lassen. Bis gestern Nachmittag hatten auf dem Videokanal "Youtube" rund 15 000 Nutzer die erste Folge von "Alles Liebe, Annette" aufgerufen- sie ist seit knapp einer Woche online. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag kommt jeweils eine neue Episode à fünf Minuten dazu.

100 Folgen sind in vier Wochen gedreht worden - auf Schloss Reinharz in Sachsen-Anhalt. Dort gebe es nicht einmal ein Handynetz, verrät Sophia. "Wir haben viel Zeit zusammen verbracht und sehr intensiv gearbeitet." Ungewohnt seien die starre Kameraposition und die langen Einstellungen ohne Cut - also Unterbrechung im Dreh und Wiederholungen - gewesen. Bis zu sieben Episoden - da war viel Textpauken für die langen Monologe angesagt. "Harte Arbeit", ergänzt Sophia seufzend. Aber: "Es hat riesig Spaß gemacht - und ich würde so ein neues Format immer gerne wieder machen." Bei "Hanni und Nanni" tauschten die Schwestern gerne mal die Figuren aus - ganz schön praktisch, oder? "Wir kennen uns so gut, da fällt es uns relativ leicht, uns zu doubeln", bestätigt Jana. Sie hat sich diesmal auf das ganze Drumherum des Drehs konzentriert - und möchte beides beruflich kombinieren. Vielseitig sind die Zwillinge ohnehin: Einen Song und ein Buch haben sie ebenfalls schon veröffentlicht.