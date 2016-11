Helikopter im Einsatz

Der Rettungshubschrauber brachte eine 84-Jährige in die Klinik. © Priebe

Dossenheim/Schriesheim. Zu einem schweren Unfall kam es gestern gegen 12.45 Uhr auf der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim hatte ein 84-jähriger Opel-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Schriesheim/Ladenburg ein Stauende übersehen. Deshalb war er auf den VW eines 61-Jährigen geprallt.

Sowohl der 84-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin aus Heidelberg als auch der 61-Jährige aus Hochdorf seien schwer verletzt worden. "Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurden sie mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht", teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die ältere Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Am Abend ging die Mannheimer Polizei davon aus, dass die drei Personen die Krankenhäuser inzwischen wieder verlassen konnten.

Wegen des Unfalls musste die A 5 in nördlicher Richtung für mehr als eine Stunde gesperrt werden, der Verkehr staute sich zeitweise auf fünf Kilometer Länge. Den Gesamt-Sachschaden gibt die Polizei mit 20 000 Euro an. bhr