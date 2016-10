Hilfe beim Kampf gegen Malaria

Projektmanager Peter Dambach in einem Dorf in Burkina Faso.

Rhein-Neckar. In Deutschland sind Mücken in erster Linie lästig - in Afrika dagegen können sie den Tod bringen. Pro Jahr sterben weltweit rund 440 000 Menschen an Malaria, noch immer gibt es gegen die Krankheit keinen wirksamen Impfschutz. Könnte jetzt ein Projekt aus der Region eine bessere Bekämpfung ermöglichen? Zumindest konnten Experten des Universitätsklinikums Heidelberg gestern einen wichtigen Erfolg verkünden. "Der Wissenstransfer vom Oberrhein nach Afrika ist gelungen", sagte Rainer Sauerborn, Professor und Leiter des Instituts für Public Health (öffentliche Gesundheit).

Seit dem Frühjahr 2013 haben Wissenschaftler die hiesige Art der Mückenbekämpfung drei Jahre lang im westafrikanischen Burkina Faso ausprobiert, in Zusammenarbeit mit Experten der Kommunalen Aktionsgemeinschaft für die Bekämpfung der Schnakenplage (KABS). Ihre Methode: Das natürliche Eiweiß BTI tötet Mückenlarven in Brutgewässern ab, erwachsene Mücken können so gar nicht erst schlüpfen, andere Lebewesen werden nicht geschädigt. "Gegen dieses Mittel sind noch keine Resistenzen bekannt", erklärte Sauerborn. "Im Kampf gegen Malaria ist es eine scharfe Waffe."

Eiweiß statt Insektennetze

Malaria und das Projekt EMIRA Auslöser von Malaria sind Parasiten, die weibliche Anopheles-Mücken auf den Menschen übertragen können. Weltweit sterben jährlich rund 440 000 Menschen an der Tropenkrankheit, mehr als 300 000 davon sind Kleinkinder in Afrika.

von Malaria sind Parasiten, die weibliche Anopheles-Mücken auf den Menschen übertragen können. Weltweit sterben jährlich rund 440 000 Menschen an der Tropenkrankheit, mehr als 300 000 davon sind Kleinkinder in Afrika. Im westafrikanischen Burkina Faso ist Malaria der häufigste medizinische Behandlungsgrund - und die häufigste Todesursache.

ist Malaria der häufigste medizinische Behandlungsgrund - und Im Projekt EMIRA (Ökologische Malaria-Reduktion für Afrika) haben sich das Institut für Public Health der Uniklinik Heidelberg, das regionale Bündnis zur Mückenbekämpfung, KABS und das Gesundheitsforschungszentrum in Nouna (Burkina Faso) zusammengeschlossen. fab

Am Rhein setzt die KABS die Methode schon lange um. Und auch in den Dörfern im Nordwesten Burkina Fasos habe man die Zahl der Anopheles-Mücken damit um fast 80 Prozent senken können, erklärte Projektmanager Peter Dambach. Davon erwarten die Experten eine sinkende Zahl von Malaria-Fällen, denn die Mücken übertragen die Krankheit. Bisher beruhte die Bekämpfung auf drei Säulen: Mückennetze über Schlafstätten, Insektenvernichtungsmittel und medikamentöse Behandlung. Das bisherige Programm der Weltgesundheitsorganisation WHO habe seine Ziele damit aber noch nicht erreicht, so KABS-Experte Norbert Becker. "Die Welt soll bis 2030 frei von Malaria sein. Das wird nicht gelingen ohne die Larvenbekämpfung."

Drei Jahre lang hatten die Wissenschaftler Kollegen und Bewohner des Projektgebiets geschult und in Tümpeln und anderen Wasserstellen BTI verspritzt. Die Zahl der Mücken sei deutlich gesunken, allerdings werden die Ergebnisse noch ausgewertet. Bis Februar soll feststehen, ob auch das eigentliche Ziel erreicht wurde: eine geringere Zahl von Malaria-Infizierten.

450 000 Euro für das Projekt hat die Manfred-Lautenschläger-Stiftung bereitgestellt. Geschäftsführer Markus Lautenschläger betont, dass es der Stiftung wichtig gewesen sei, die Bevölkerung einzubeziehen. Partner vor Ort war ein Forschungszentrum des Gesundheitsministeriums von Burkina Faso, zu dem Rainer Sauerborn bereits seit 25 Jahren Kontakt pflegt. Man wolle die natürliche Larvenbekämpfung nun auch politisch umsetzen, erklärte Ali Sié, der Leiter des Zentrums.

Darauf wird es ankommen. Denn das Projekt stellt nur einen ersten Schritt dar. Es soll den Nachweis erbringen, dass die Methode wirkt. Großflächig umgesetzt werden könne sie aber nur mit größeren Geldgebern, so Sauerborn. Man wolle das Projekt daher der Weltbank und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit vorstellen.