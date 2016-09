Hoeneß und Hopp golfen für kranke Kinder

Zieht durch: der designierte Bayern-Boss Uli Hoeneß beim Abschlag © Törkott

Von unserem Mitarbeiter

Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Brötchen, Obst, Rührei - der Frühstückstisch ist am Freitagmorgen reich gedeckt auf der Terrasse des Golf-Clubs in St. Leon-Rot. Das muss er auch sein, schließlich wollen die 160 Spieler des Golf-Cups für die Aktion Kinderträume gut gestärkt die 6,5 Kilometer lange Runde bewältigen.

Die Strecke legen die Golfer gerne zurück. Der Platz sei schließlich der schönste Deutschlands, erklärt die frühere Top-Fünf-Tennisspielerin Anke Huber. Gemeinsam mit ihrer Freundin Margit Tönnies, Schirmherrin der Aktion Kinderträume, veranstalten die beiden das Benefiz-Turnier. Am Abend soll während der Gala mit 200 Gästen eifrig gespendet werden. "Wir unterstützen Familien mit lebensbegrenzt erkrankten Kindern", erklärt Margit Tönnies, die einen Teil der Gelder für ihre Stiftung erhalten wird. Die andere Hälfte soll an die Franz-Beckenbauer-Stiftung gehen. 2014, beim letzten Golf-Cup, kamen Spenden in Höhe von einer Million Euro zusammen. Von dem Geld könnten Wohnungen umgebaut oder Fahrzeuge gekauft werden, erklärt Schalke 04-Boss, Clemens Tönnies. "Wir haben keine Verwaltungskosten. Alles was reinkommt, kommt zu 100 Prozent an."

Es wird laut am Himmel. Ein Helikopter schwebt ein und landet neben dem Clubhaus: Johnny Logan, irischer Sänger und ESC-Gewinner, will bei der Runde mit Prominenten aus der Sport-, Fernseh- und Finanzwelt nicht fehlen.

Einer davon ist der ehemalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der bereits um neun Uhr auf der Terrasse Platz genommen hat. Er freut sich, helfen zu können. Einem möglichen sportlichen Wettkampf mit Clemens Tönnies sieht Hoeneß gelassen entgegen: "Er spielt erst seit ein paar Jahren. Ich glaube, dass ich den noch in Schach halten kann", sagt er lachend. Zum Wettstreit der Fußball-Bosse kommt es nicht - Tönnies kann den Schläger nicht schwingen. Die Schulter macht Probleme.

Hoeneß' Flight-Partner und SAP-Gründer Dietmar Hopp verzichtet auf den großen Auftritt und nutzt einen Schleichweg. Der Präsident des Golf-Clubs düst Punkt elf Uhr zum Abschlag für das erste Loch. Er findet es gut, dass der Kinderträume-Cup in der Region stattfindet. "Das ist ein ganz wichtiges Turnier. Man weiß, was dahinter steht."

Tönnies gibt sich nachdenklich

Auch Clemens Tönnies gibt sich kurz nachdenklich. Bei der Gründung der Stiftung hatte er Bedenken, dass die Erkrankungen der Kinder zu belastend seien. "Es ist genau das Gegenteil eingetreten. Es erfüllt uns alle mit großer Dankbarkeit, dass wir helfen können."

Ex-Profi-Boxer Axel Schulz ist ebenfalls froh, Teil des Cups zu sein: "Das ist sensationell, wenn man bei so einem Turnier mitspielen darf." Die Promis können dazu beitragen, dass viel gespendet werde, erklärt er und gibt schmunzelnd zu: "Wir können alle nicht so gut golfen - zumindest bei mir ist das so."