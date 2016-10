Hoheit mit Bodenhaftung

Repräsentiert ein Jahr lang den Pfälzer Wein: Anastasia Kronauer. © dpa

Neustadt. Wenn es im Neustadter Weindorf Lachen-Speyerdorf irgendwo brennt, kommt mit der Freiwilligen Feuerwehr ab sofort vielleicht auch die Pfälzische Weinkönigin Anastasia Kronauer zum Löschen. Die 24-Jährige, die am Freitag nach einer spannenden Wahl vor über 700 Besuchern im Neustadter Saalbau zur 78. Pfälzer Weinkönigin gewählt wurde, hat sich schon vor vier Jahren dem Löschzug ihrer Heimatgemeinde angeschlossen. "Weil ich schon immer ehrenamtlich etwas machen wollte."

Was ein solches Ehrenamt mit sich bringt, hat sie bereits kennengelernt: "Ich war schon bei einigen Großbränden im Einsatz." Schweißtreibend geht es für die neue Hoheit aber auch beim Formationstanz zu - einem weiteren Hobby, das sie in einer Tanzschule in ihrer Heimatstadt Neustadt betreibt und dort sogar als Trainerin mit verantwortlich ist.

Anastasia Kronauer hatte unmittelbar nach der Stichwahl, bei der sie sich gegen Annalena Götz (Schweigen-Rechtenbach) durchsetzte, ihren ersten Großeinsatz: In einer Rebschule in Lachen-Speyerdorf wurde bis in den frühen Morgen gefeiert. "Es war wunderbar, aber auch ziemlich anstrengend." Immerhin ist sie nach der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (55) die zweite Frau aus dem kleinen Winzerdorf, die es zu höchsten Würden in ihren Ämtern brachten.

Tänzerin, Malerin, Köchin

Mit der neuen Weinkönigin, die nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium beim Mannheimer Personaldienstleister Hays AG tätig ist, kommt eine junge Frau auf den Thron, die klare Ziele hat: "Ich möchte einmal eine Familie mit Kindern, ein Haus und einen Garten haben, dann wäre mein Glück vollkommen." Bis dahin gibt es auch andere Wünsche: "Unberührte Natur wie die weiten Wälder in Kanada und Alaska sind meine Traumreiseziele", verrät die Pfälzerin, die ebenso ihre Bodenständigkeit betont: "Ich gehe gerne auf Weinfeste, vor allem bei uns vor der Haustür."

Herzlichkeit, Natürlichkeit, Humor und ihr organisatorisches und künstlerisches Talent lieben und schätzen ihre Freunde an ihr. "Man lebt nur einmal - also genieße dein Leben", ist ihre Devise. So gibt es kaum einen Bereich, dem sie nicht die angenehmen Seiten abgewinnen kann: Sie liest gerne historische Romane und Krimis, versucht sich in Mußestunden als Malerin und Zeichnerin, sieht sich zur Entspannung auch mal eine TV-Soap oder Disney-Filme an und steht gerne am Herd, um vor allem "Omas Rouladen mit Knödel und Rotkraut" zu kochen. Dazu kommt in der Regel ein gelber Muskateller auf den Tisch.

Zum Pfälzer Wein hat die Tochter eines Ingenieurs und einer Erzieherin einen respektvollen Bezug: "Er ist das Ergebnis generationenübergreifender Erfahrungen unserer Winzer - und der Gunst des Pfälzer Klimas und der Vielfalt der Böden an der Deutschen Weinstraße." Deshalb kennt sie auch viele "erfrischende weiße und kräftige rote Weine aus vielen Lagen zwischen Bockenheim und Schweigen-Rechtenbach". Für diese Vielfalt will sie in ihrer einjährigen Amtszeit "mit Leidenschaft, Hingabe und Humor" werben. Mehr als 300 Termine warten auf sie - und auf ihre vier Prinzessinnen, die ihr bei der Wahl unterlagen: Annalena Götz, Nicole Fredrich, Daniela Wisser und Katharina Weisbrodt.